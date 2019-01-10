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Порошенко прогнозує в 2019-му
найвище за вісім років...

Порошенко прогнозує в 2019-му найвище за вісім років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:53

Порошенко прогнозує в 2019-му найвище за вісім років...

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році показники економічного зростання в Україні складуть близько 3,4% від ВВП, що є найвищим за останні 8 років.

Дивися повний текст Порошенко прогнозує в 2019-му найвище за вісім років економічне зростання.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:01

  shkarapet написав:вторая одинаковая новость за день, хорошо платит.
Петь смешные и скорее не правдивые цифры, особенно если сравнить с падением....


Так это радостная новость в будущем времени, из разряда обещаний. Начался предвыборный чёс.
Думаю, что многие кандидаты в президенты, пообещают еще больший рост при условии, если их изберут.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:06

Заодно посчитайте сколько еще лет с таким "небывалым ростом" нам еще понадобится чтобы достичь уровня экономики 2013 года?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:24

Нормальный рост как для таких условий с войной, вон у соседей белорусов и "северных" без войны рост в два раза меньше, в течении двух лет вернёмся на уровень дохода 2013 , если бы россия не оттяпала Крым и Донбасс, то гривна бы так не упала и уже в среднем 1000 дол. ЗП была бы. Так что гуд, идем правильным направлением на запад
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