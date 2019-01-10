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Порошенко прогнозує в 2019-му
найвище за вісім років...

Порошенко прогнозує в 2019-му найвище за вісім років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:53

Порошенко прогнозує в 2019-му найвище за вісім років...

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році показники економічного зростання в Україні складуть близько 3,4% від ВВП, що є найвищим за останні 8 років.

Дивися повний текст Порошенко прогнозує в 2019-му найвище за вісім років економічне зростання.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:01

  shkarapet написав:вторая одинаковая новость за день, хорошо платит.
Петь смешные и скорее не правдивые цифры, особенно если сравнить с падением....


Так это радостная новость в будущем времени, из разряда обещаний. Начался предвыборный чёс.
Думаю, что многие кандидаты в президенты, пообещают еще больший рост при условии, если их изберут.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:06

Заодно посчитайте сколько еще лет с таким "небывалым ростом" нам еще понадобится чтобы достичь уровня экономики 2013 года?
Sunny256
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:24

Нормальный рост как для таких условий с войной, вон у соседей белорусов и "северных" без войны рост в два раза меньше, в течении двух лет вернёмся на уровень дохода 2013 , если бы россия не оттяпала Крым и Донбасс, то гривна бы так не упала и уже в среднем 1000 дол. ЗП была бы. Так что гуд, идем правильным направлением на запад
svm30055
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:39

  svm30055 написав:Нормальный рост как для таких условий с войной, вон у соседей белорусов и "северных" без войны рост в два раза меньше, в течении двух лет вернёмся на уровень дохода 2013 , если бы россия не оттяпала Крым и Донбасс, то гривна бы так не упала и уже в среднем 1000 дол. ЗП была бы. Так что гуд, идем правильным направлением на запад


Не сильно напрягайтесь, тут в основной массе люди не глупые. Попробуйте поискать свой контингент на других ресурсах :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:16

  Igorten написав:
  svm30055 написав:Нормальный рост как для таких условий с войной, вон у соседей белорусов и "северных" без войны рост в два раза меньше, в течении двух лет вернёмся на уровень дохода 2013 , если бы россия не оттяпала Крым и Донбасс, то гривна бы так не упала и уже в среднем 1000 дол. ЗП была бы. Так что гуд, идем правильным направлением на запад


Не сильно напрягайтесь, тут в основной массе люди не глупые. Попробуйте поискать свой контингент на других ресурсах :)

Судя по вашему ответу и других, вы к ним не относитесь, если голова не думает ))
svm30055
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:52

svm30055 Та да, спорить не буду, как там говорится, могу опуститься до вашего уровня, где вы задавите меня опытом :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:58

Re: Порошенко прогнозує в 2019-му найвище за вісім років...

  Igorten написав:Не сильно напрягайтесь, тут в основной массе люди не глупые.

Тільки рухаються як зомбі з фільмів, у яких мізки поросли ва.. пліснявою. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:09

Re: Порошенко прогнозує в 2019-му найвище за вісім років...

  lapay написав:Тільки рухаються як зомбі з фільмів, у яких мізки поросли ва.. пліснявою.

Чья бы корова ... ;) Все не продолжаю, читайте мой пост выше, он в полной мере относится и к вам ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:20

  svm30055 написав:Нормальный рост как для таких условий с войной, вон у соседей белорусов и "северных" без войны рост в два раза меньше, в течении двух лет вернёмся на уровень дохода 2013 , если бы россия не оттяпала Крым и Донбасс, то гривна бы так не упала и уже в среднем 1000 дол. ЗП была бы. Так что гуд, идем правильным направлением на запад

Если бы у бабки был ***, она была бы дедкой.
Фантазеры блин.
Imp
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