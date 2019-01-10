У 2019 році показники економічного зростання в Україні складуть близько 3,4% від ВВП, що є найвищим за останні 8 років.
Дивися повний текст Порошенко прогнозує в 2019-му найвище за вісім років економічне зростання.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:53
Порошенко прогнозує в 2019-му найвище за вісім років...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко прогнозує в 2019-му найвище за вісім років економічне зростання.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:01
Так это радостная новость в будущем времени, из разряда обещаний. Начался предвыборный чёс.
Думаю, что многие кандидаты в президенты, пообещают еще больший рост при условии, если их изберут.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:06
Заодно посчитайте сколько еще лет с таким "небывалым ростом" нам еще понадобится чтобы достичь уровня экономики 2013 года?
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:24
Нормальный рост как для таких условий с войной, вон у соседей белорусов и "северных" без войны рост в два раза меньше, в течении двух лет вернёмся на уровень дохода 2013 , если бы россия не оттяпала Крым и Донбасс, то гривна бы так не упала и уже в среднем 1000 дол. ЗП была бы. Так что гуд, идем правильным направлением на запад
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:39
Не сильно напрягайтесь, тут в основной массе люди не глупые. Попробуйте поискать свой контингент на других ресурсах
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:16
Судя по вашему ответу и других, вы к ним не относитесь, если голова не думает ))
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:52
svm30055 Та да, спорить не буду, как там говорится, могу опуститься до вашего уровня, где вы задавите меня опытом
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:58
Re: Порошенко прогнозує в 2019-му найвище за вісім років...
Тільки рухаються як зомбі з фільмів, у яких мізки поросли ва.. пліснявою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:09
Re: Порошенко прогнозує в 2019-му найвище за вісім років...
Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:20
Если бы у бабки был ***, она была бы дедкой.
Фантазеры блин.
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