Порошенко прогнозує в 2019-му найвище за вісім років...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:26
Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:31
Порошенко в 2013 році задекларував 52 млн гривень доходу. В нього, як і у переважної більшості працюючих, доходи досягли дореволюційного рівня.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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