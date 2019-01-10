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Порошенко прогнозує в 2019-му
найвище за вісім років...

Порошенко прогнозує в 2019-му найвище за вісім років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:26

https://www.youtube.com/watch?v=HfnE-9kil1Q
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:31

  yanyura написав:https://www.youtube.com/watch?v=HfnE-9kil1Q

Порошенко в 2013 році задекларував 52 млн гривень доходу. В нього, як і у переважної більшості працюючих, доходи досягли дореволюційного рівня. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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