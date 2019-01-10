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Порошенко прогнозує в 2019-му
найвище за вісім років...

Порошенко прогнозує в 2019-му найвище за вісім років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:43

  svm30055 написав:Нормальный рост как для таких условий с войной, вон у соседей белорусов и "северных" без войны рост в два раза меньше, в течении двух лет вернёмся на уровень дохода 2013 , если бы россия не оттяпала Крым и Донбасс, то гривна бы так не упала и уже в среднем 1000 дол. ЗП была бы. Так что гуд, идем правильным направлением на запад

те самые дотационные Донбасс и Крым, до остервенения кровосисившие материнскую Украину??
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:48

  Imp написав:
  svm30055 написав:Нормальный рост, вон у соседей рост в два раза меньше, в течении двух лет вернёмся на уровень дохода 2013 , если бы россия не оттяпала Крым и Донбасс, то гривна бы так не упала и уже в среднем 1000 дол. ЗП была бы.

Если бы у бабки был ***, она была бы дедкой.
Фантазеры блин.

https://youtu.be/6igtzcU5ipk?t=47
Савченко Так!
antonivs3
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