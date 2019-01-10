Порошенко прогнозує в 2019-му найвище за вісім років...
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svm30055 написав:Нормальный рост как для таких условий с войной, вон у соседей белорусов и "северных" без войны рост в два раза меньше, в течении двух лет вернёмся на уровень дохода 2013 , если бы россия не оттяпала Крым и Донбасс, то гривна бы так не упала и уже в среднем 1000 дол. ЗП была бы. Так что гуд, идем правильным направлением на запад
те самые дотационные Донбасс и Крым, до остервенения кровосисившие материнскую Украину??
svm30055 написав:Нормальный рост, вон у соседей рост в два раза меньше, в течении двух лет вернёмся на уровень дохода 2013 , если бы россия не оттяпала Крым и Донбасс, то гривна бы так не упала и уже в среднем 1000 дол. ЗП была бы.
Если бы у бабки был ***, она была бы дедкой. Фантазеры блин.
Упала в цене сталь,не понятно какой будет урожай,вот и весь сказ на счёт роста. Если он будет на уровне хотя бы 1%,то это будет настоящее чудо или просто "мастерство" статистических органов ! Я безоговорочно верил бы этим басням в 14-м и даже в 15-м году,сейчас НЕТ,то что он хотел он сделал,результат 9 мио уехавших и скорее всего большинство не вернутся в этот рай на земле мальдийский!