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Китай запустив 440-метрові
швидкісні поїзди

Китай запустив 440-метрові швидкісні поїзди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:02

Китай запустив 440-метрові швидкісні поїзди

Пропонуємо до обговорення:
Китайська залізнична корпорація заявила про запуск з січня 2019 року високошвидкісних поїздів подовженої моделі "Фусін".

Дивися повний текст Китай запустив 440-метрові швидкісні поїзди.
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