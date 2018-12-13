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Євросоюз починає цільову
програму з розвитку штучного...

Євросоюз починає цільову програму з розвитку штучного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:07

Євросоюз починає цільову програму з розвитку штучного...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз розпочинає масштабну програму з розвитку штучного інтелекту AI4EU (Штучний інтелект для ЄС).

Дивися повний текст Євросоюз починає цільову програму з розвитку штучного інтелекту.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:07

может на следующих выборах в президенты наконец то выберем что то хорошее. Искусственный интеллект - Наш Президент!
shkarapet
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