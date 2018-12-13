Європейський Союз розпочинає масштабну програму з розвитку штучного інтелекту AI4EU (Штучний інтелект для ЄС).
Дивися повний текст Євросоюз починає цільову програму з розвитку штучного інтелекту.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:07
Євросоюз починає цільову програму з розвитку штучного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Євросоюз починає цільову програму з розвитку штучного інтелекту.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:07
может на следующих выборах в президенты наконец то выберем что то хорошее. Искусственный интеллект - Наш Президент!
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