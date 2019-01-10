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В Україні унормували будівництво вакуумних смітників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:01
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ повідомляє, що в Україні почали діяти нові державні будівельні норми, які дозволяють та регулюють будівництво підземних систем вакуумного зберігання сміття.
Дивися повний текст В Україні унормували будівництво вакуумних смітників
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:01
Мне одному кажется, что такие решения принимаются под определенного подрядчика - строителя таких мусорников, который их соорудит под технику конкретного оператора вывоза мусора?
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