RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У КМДА нагадали киянам вчасно
і повністю оплачувати...

У КМДА нагадали киянам вчасно і повністю оплачувати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:06

У КМДА нагадали киянам вчасно і повністю оплачувати...

Пропонуємо до обговорення:
Заборгованість населення та житлових організацій Києва перед КП "Київтеплоенерго" за спожиті послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання станом на 1 грудня 2018 року становить 1 305,2 млн грн.

Дивися повний текст У КМДА нагадали киянам вчасно і повністю оплачувати комунальні послуги.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86621
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:06

Напомните КГГА вовремя приносить квитанции чтобы люди по двадцать раз не стояли в огромных очередях.
p_a_l
 
Повідомлень: 1669
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
КМДА озвучила вартість ремонту моста Метро
R2 » Вів 08 січ, 2019 17:39
3 181
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 січ, 2019 23:30
EKO
У КМДА показали, який вигляд матимуть термінали для...
R2 » Чет 27 гру, 2018 19:54
3 124
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 23:55
EKO
В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу 1, 2, 3
R2 » Пон 17 гру, 2018 16:38
27 1824
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 20:01
lapay

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (241)
11.01.2019 11:19
Конкорд (5738)
11.01.2019 11:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.