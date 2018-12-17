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У КМДА нагадали киянам вчасно і повністю оплачувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:06
Пропонуємо до обговорення:
Заборгованість населення та житлових організацій Києва перед КП "Київтеплоенерго" за спожиті послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання станом на 1 грудня 2018 року становить 1 305,2 млн грн.
Дивися повний текст У КМДА нагадали киянам вчасно і повністю оплачувати комунальні послуги
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:06
Напомните КГГА вовремя приносить квитанции чтобы люди по двадцать раз не стояли в огромных очередях.
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p_a_l
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