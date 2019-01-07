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Кабмін має намір забезпечити зростання ВВП на рівні не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:12
Пропонуємо до обговорення:
Основне завдання уряду в 2019 році полягає в тому, щоб забезпечити зростання національної економіки на рівні не менше 3%.
Дивися повний текст Кабмін має намір забезпечити зростання ВВП на рівні не нижче 3%
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