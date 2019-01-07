RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін має намір забезпечити
зростання ВВП на рівні не...

Кабмін має намір забезпечити зростання ВВП на рівні не...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:12

Кабмін має намір забезпечити зростання ВВП на рівні не...

Пропонуємо до обговорення:
Основне завдання уряду в 2019 році полягає в тому, щоб забезпечити зростання національної економіки на рівні не менше 3%.

Дивися повний текст Кабмін має намір забезпечити зростання ВВП на рівні не нижче 3%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86621
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві мають намір витратити 3 млрд грн на освітлення... 1, 2
R2 » Сер 09 січ, 2019 20:34
15 579
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 17:15
jeugen
Кабмін вивчає можливість скасування лімітів розміру...
R2 » Пон 07 січ, 2019 03:26
3 451
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 січ, 2019 12:48
sasha9
Рада з фінансової стабільності має намір розробити план...
R2 » Сер 02 січ, 2019 10:01
1 214
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 січ, 2019 10:01
heavensfeel

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (241)
11.01.2019 11:19
Конкорд (5738)
11.01.2019 11:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.