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Індекс Біг Мака: гривна
виявилася однією з найбільш...

Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:27

Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив економіст Володимир Компанієць на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш недооцінених валют світу (інфографіка).
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