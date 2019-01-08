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Стало відомо, кому продадуть
державні банки України

Стало відомо, кому продадуть державні банки України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:01

Стало відомо, кому продадуть державні банки України

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко.

Дивися повний текст Стало відомо, кому продадуть державні банки України.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:01

Шо-то мне подсказывает, что покупателем будет "слепой траст".
rjkz
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