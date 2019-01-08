|
|
|
Стало відомо, кому продадуть державні банки України
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:01
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко.
Дивися повний текст Стало відомо, кому продадуть державні банки України
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86623
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:01
Шо-то мне подсказывает, что покупателем будет "слепой траст".
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 8283
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3379 раз.
- Подякували: 1696 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4
|175
|
П'ят 11 січ, 2019 10:25
jeugen
|
|109
|3521
|
Чет 10 січ, 2019 14:08
lapay
|
|1
|322
|
Чет 10 січ, 2019 01:16
EKO
|