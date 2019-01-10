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"Право на забуття": рішення
суду щодо видалення Google...

"Право на забуття": рішення суду щодо видалення Google...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:27

"Право на забуття": рішення суду щодо видалення Google...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський суд може пом'якшити підхід до застосування законодавства про так зване "право на забуття" - видалення посилань з пошукової видачі за запитом користувачів.

Дивися повний текст \"Право на забуття\": рішення суду щодо видалення Google посилань з пошукової видачі за запитом користувачів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:27

Такой инфой надо изначально ни с кем не делиться, прежде всего с инетом, и забывать будет нечего
De Bil
 
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