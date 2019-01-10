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Стало відомо, коли Україна
повністю відмовиться від...

Стало відомо, коли Україна повністю відмовиться від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:47

Стало відомо, коли Україна повністю відмовиться від...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив перший заступник генерального директора ДК "Укроборонпром" Сергій Омельченко.

Дивися повний текст Стало відомо, коли Україна повністю відмовиться від російських деталей для \"Руслана\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:47

На фото один самолет (похоже на Ан-148), статья якобы о другом Ан-124 Руслан. К слову, именно Ан-148 производился в кооперации с Россией. Ан-124 был изготовлен в СССР, ни Россия ни Украина не производят Руслан с тех пор. Россия еще может рассматривать варианты возобновления производства Руслана ( и то ставит под большой вопрос целесообразность), а Украина даже и не думает о производстве Ан-124. По всей видимости, журналист из УНИАН не разобравшись в самолетах напечатал "новость", а другие, не вникая в содержание "новости", бросились копировать-тиражировать.
Im_A
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:46

Да, какая разница, все видят что Украина самолеты не производит. Украина производит одни декларации и космические корабли (спасибо США!)
shkarapet
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