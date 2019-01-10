Про це повідомив перший заступник генерального директора ДК "Укроборонпром" Сергій Омельченко.
Дивися повний текст Стало відомо, коли Україна повністю відмовиться від російських деталей для \"Руслана\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:47
Стало відомо, коли Україна повністю відмовиться від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли Україна повністю відмовиться від російських деталей для \"Руслана\".
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:47
На фото один самолет (похоже на Ан-148), статья якобы о другом Ан-124 Руслан. К слову, именно Ан-148 производился в кооперации с Россией. Ан-124 был изготовлен в СССР, ни Россия ни Украина не производят Руслан с тех пор. Россия еще может рассматривать варианты возобновления производства Руслана ( и то ставит под большой вопрос целесообразность), а Украина даже и не думает о производстве Ан-124. По всей видимости, журналист из УНИАН не разобравшись в самолетах напечатал "новость", а другие, не вникая в содержание "новости", бросились копировать-тиражировать.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:46
Да, какая разница, все видят что Украина самолеты не производит. Украина производит одни декларации и космические корабли (спасибо США!)
|