RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціни на продукти харчування
в Києві — найвищі в Україні

Ціни на продукти харчування в Києві — найвищі в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:50

Ціни на продукти харчування в Києві — найвищі в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Київ, а також Донецька і Закарпатська області очолили рейтинг регіонів з найвищими цінами на соціальні продукти харчування.

Дивися повний текст Ціни на продукти харчування в Києві — найвищі в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86626
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:51

В Киеве и средняя зарплата самая высокая по Украине.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1548
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд 1, 2
R2 » Чет 10 січ, 2019 15:08
16 716
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 14:57
yanyura
Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне... 1, 2
R2 » Чет 10 січ, 2019 21:38
18 1077
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 14:39
ruvex
Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 10 січ, 2019 08:04
45 2331
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 13:49
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.