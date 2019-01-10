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Ціни на продукти харчування в Києві — найвищі в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:50
Пропонуємо до обговорення:
Київ, а також Донецька і Закарпатська області очолили рейтинг регіонів з найвищими цінами на соціальні продукти харчування.
Дивися повний текст Ціни на продукти харчування в Києві — найвищі в Україні
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:51
В Киеве и средняя зарплата самая высокая по Украине.
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