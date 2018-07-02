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Ціна електроенергії для технічних потреб для ОСББ знижена
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:49
Пропонуємо до обговорення:
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, ухвалила рішення, яке знизить ціну на електроенергію, споживану в місцях загального користування (МЗК) багатоквартирних будинків і садових товариств.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:49
вообще-то 1,68грн и не "снизила цену", а исправило свою идиотскую ошибку от 21/12/2018
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dolendo
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