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Ціна електроенергії для технічних
потреб для ОСББ знижена

Ціна електроенергії для технічних потреб для ОСББ знижена
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:49

Ціна електроенергії для технічних потреб для ОСББ знижена

Пропонуємо до обговорення:
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, ухвалила рішення, яке знизить ціну на електроенергію, споживану в місцях загального користування (МЗК) багатоквартирних будинків і садових товариств.

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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:49

вообще-то 1,68грн и не "снизила цену", а исправило свою идиотскую ошибку от 21/12/2018
dolendo
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