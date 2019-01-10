|
|
|
Розмитнення авто на "єврономерах" поповнило бюджет на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:52
Пропонуємо до обговорення:
Протягом останніх двох тижнів в середньому за добу здійснюється митне оформлення 1,5 тисячі транспортних засобів.
Дивися повний текст Розмитнення авто на \"єврономерах\" поповнило бюджет на 1,5 млрд грн, - Мінфін
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86628
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|21
|
П'ят 11 січ, 2019 13:27
De Bil
|
|25
|1664
|
|
|1
|85
|
Чет 10 січ, 2019 15:50
nalim
|