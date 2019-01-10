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Розмитнення авто на "єврономерах"
поповнило бюджет на...

Розмитнення авто на "єврономерах" поповнило бюджет на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:52

Розмитнення авто на "єврономерах" поповнило бюджет на...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом останніх двох тижнів в середньому за добу здійснюється митне оформлення 1,5 тисячі транспортних засобів.

Дивися повний текст Розмитнення авто на \"єврономерах\" поповнило бюджет на 1,5 млрд грн, - Мінфін.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:25

В чий бюджет пішли гроші?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:50

sena_2008atp, гроші пішли в державний бюджет України.
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