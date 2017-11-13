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Поміняти систему опалення в
будинку можна буде без дозволів

Поміняти систему опалення в будинку можна буде без дозволів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:16

Поміняти систему опалення в будинку можна буде без дозволів

Пропонуємо до обговорення:
Це стосується як житлових, так і нежитлових будівель.

Дивися повний текст Поміняти систему опалення в будинку можна буде без дозволів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:16

Шо це значить ,можна міняти централізоване на індівідуальне- газове або електричне?
kigg
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