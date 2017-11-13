Це стосується як житлових, так і нежитлових будівель.
Дивися повний текст Поміняти систему опалення в будинку можна буде без дозволів.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:16
Поміняти систему опалення в будинку можна буде без дозволів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поміняти систему опалення в будинку можна буде без дозволів.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:16
Шо це значить ,можна міняти централізоване на індівідуальне- газове або електричне?
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