Це стосується як житлових, так і нежитлових будівель.
Дивися повний текст Поміняти систему опалення в будинку можна буде без дозволів.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:16
Поміняти систему опалення в будинку можна буде без дозволів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поміняти систему опалення в будинку можна буде без дозволів.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:16
Шо це значить ,можна міняти централізоване на індівідуальне- газове або електричне?
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:59
Ессно, нет. Это значит, что если вы всем домом заходите из вертикальной разводки СО перейти с горизонтальной и установить теплосчетчики поквартирно, то это можно сделать без разрешения Госархстройинспекции.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:00
да, нет конечно. Хотите поменять батарею меняйте. Теоретически можно будет и счетчики поставить, но это надо со всеми договориться и переделать полностью систему.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:30
Понеслась! Раньше в вертикальную разводку лом вваривали, чтобы хоть приличие стояка соблюсти, зато теперь из отопления можно на балконе теплый пол делать. Про вентиляцию, вообще, молчу - это привет МЧС!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:57
Кроме архитектора есть ещё желающие на вас заработать. Чтобы установить электрокотёл надо "порешать" вопрос с электросетью ( наличие свободных мощностей,сечение проводки, Imax счётчика), а с газовым котлом, вообще, такой геморрой, что сразу расхочется что-либо менять.
Додано: Суб 12 січ, 2019 09:37
Гемор есть почти в каждой попе,но если нет сил уже с ним жить ,то от него избавляются и живут нормальной жизнью.Также и с индивидуальным отоплением.Во всем нужно приложить руку.
Додано: Суб 12 січ, 2019 11:12
Re: Поміняти систему опалення в будинку можна буде без дозво
о-о-о. как вспомню этот квест - так вздрогну. сначала выносили мозг в газу, потом энергетики на счет заземления ели его столовой ложкой, а в конце еще поучаствовали проверяльщики тяги (какая может быть тяга в турбокотле?) и вентиляции.
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