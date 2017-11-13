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Поміняти систему опалення в будинку можна буде без дозволів
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Додано: Суб 12 січ, 2019 15:38
RomanTik написав:
а в конце еще поучаствовали проверяльщики тяги
Думаю, что проверяли тягу в вентканале на случай если возникнет утечка до котла.
Вжарим томосом по автокефалии
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summacut
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Додано: Суб 12 січ, 2019 16:11
summacut написав: RomanTik написав:
а в конце еще поучаствовали проверяльщики тяги
Думаю, что проверяли тягу в вентканале на случай если возникнет утечка до котла.
В большинстве старых домов, вентканалы засорены, т.е. их нет, как на их исправность повлияет котел. не понятно
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shkarapet
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