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Поміняти систему опалення в
будинку можна буде без дозволів

Поміняти систему опалення в будинку можна буде без дозволів
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:38

  RomanTik написав:а в конце еще поучаствовали проверяльщики тяги


Думаю, что проверяли тягу в вентканале на случай если возникнет утечка до котла.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 16:11

  summacut написав:
  RomanTik написав:а в конце еще поучаствовали проверяльщики тяги


Думаю, что проверяли тягу в вентканале на случай если возникнет утечка до котла.


В большинстве старых домов, вентканалы засорены, т.е. их нет, как на их исправность повлияет котел. не понятно
shkarapet
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 01:29

Re: Поміняти систему опалення в будинку можна буде без дозво

  summacut написав:Это значит, что если вы всем домом заходите из вертикальной разводки СО перейти с горизонтальной
-- только для этого надо перебить всех пенсов - льготников. Они конечно же будут против.
Джон
 
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