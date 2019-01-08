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НБУ може знизити норму обов'язкового продажу валюти або...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:29
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк (НБУ) найближчим часом може знизити норму обов'язкового продажу валютної виручки для експортерів з 50% до 30% або повністю її скасувати.
Дивися повний текст НБУ може знизити норму обов'язкового продажу валюти або повністю її скасувати
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:29
А шо такое? перед выборами надо вывести валюту?
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