До 2020 року кількість камер відеоспостереження, встановлених у Києві, планують збільшити до 12 тисяч.
Дивися повний текст У Києві встановлять ще 5 тисяч камер відеоспостереження.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:42
У Києві встановлять ще 5 тисяч камер відеоспостереження
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Дивися повний текст У Києві встановлять ще 5 тисяч камер відеоспостереження.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:42
толку с них? Случаются ДТП, люди не могут допросится записей с этих камер.
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