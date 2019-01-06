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У Києві встановлять ще 5 тисяч
камер відеоспостереження

У Києві встановлять ще 5 тисяч камер відеоспостереження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:42

У Києві встановлять ще 5 тисяч камер відеоспостереження

Пропонуємо до обговорення:
До 2020 року кількість камер відеоспостереження, встановлених у Києві, планують збільшити до 12 тисяч.

Дивися повний текст У Києві встановлять ще 5 тисяч камер відеоспостереження.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:42

толку с них? Случаются ДТП, люди не могут допросится записей с этих камер.
Rainbow
 
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