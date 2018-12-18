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20 мільйонів: У Кабміні
повідомили про рекордний...

20 мільйонів: У Кабміні повідомили про рекордний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:22

20 мільйонів: У Кабміні повідомили про рекордний...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Дивися повний текст 20 мільйонів: У Кабміні повідомили про рекордний пасажиропотік в аеропортах.
R2
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