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20 мільйонів: У Кабміні повідомили про рекордний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:22
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Дивися повний текст 20 мільйонів: У Кабміні повідомили про рекордний пасажиропотік в аеропортах
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Вів 18 гру, 2018 14:59
Omega