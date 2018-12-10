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ПриватБанк призупинить
операції за картками клієнтів

ПриватБанк призупинить операції за картками клієнтів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:33

ПриватБанк призупинить операції за картками клієнтів

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк розіслав клієнтам SMS з попередженням.

Дивися повний текст ПриватБанк призупинить операції за картками клієнтів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:33

Выборочно как то он разослал. Мне ничего не пришло в смс и в приложении тоже тишина.
И это я еще в голд клуб записан, т.е. как бы в приоритете.
На сайте тишина, и на главной, и в новостях тоже.
EKO
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