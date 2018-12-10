ПриватБанк розіслав клієнтам SMS з попередженням.
Дивися повний текст ПриватБанк призупинить операції за картками клієнтів.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:33
ПриватБанк призупинить операції за картками клієнтів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк призупинить операції за картками клієнтів.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:33
Выборочно как то он разослал. Мне ничего не пришло в смс и в приложении тоже тишина.
И это я еще в голд клуб записан, т.е. как бы в приоритете.
На сайте тишина, и на главной, и в новостях тоже.
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