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ПриватБанк призупинить
операції за картками клієнтів

ПриватБанк призупинить операції за картками клієнтів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:33

ПриватБанк призупинить операції за картками клієнтів

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк розіслав клієнтам SMS з попередженням.

Дивися повний текст ПриватБанк призупинить операції за картками клієнтів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:33

Выборочно как то он разослал. Мне ничего не пришло в смс и в приложении тоже тишина.
И это я еще в голд клуб записан, т.е. как бы в приоритете.
На сайте тишина, и на главной, и в новостях тоже.
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:41

  EKO написав:Выборочно как то он разослал. Мне ничего не пришло в смс и в приложении тоже тишина.
И это я еще в голд клуб записан, т.е. как бы в приоритете.
На сайте тишина, и на главной, и в новостях тоже.

Подтверждаю.
Шаг за шагом становится гос-ом.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:45

  vovan_prm написав:
  EKO написав:Выборочно как то он разослал. Мне ничего не пришло в смс и в приложении тоже тишина.
И это я еще в голд клуб записан, т.е. как бы в приоритете.
На сайте тишина, и на главной, и в новостях тоже.

Подтверждаю.
Шаг за шагом становится гос-ом.

Тоже узнал о "процессинге" из этой новости.
Когда ВА?
Не зря ведь резидент не подписал свой "неотложный" (проголосованный депутатами законопроект) о 100% гарантиях вкладов в Приватбанке
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:59

EKO, тоже ни СМС ни в приложении сообщения не получал.
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  EKO написав:Выборочно как то он разослал. Мне ничего не пришло в смс и в приложении тоже тишина.
И это я еще в голд клуб записан, т.е. как бы в приоритете.
На сайте тишина, и на главной, и в новостях тоже.


никаких смс или сообщений в мобильное приложение не присылали, хотя тоже типа в голд клубе :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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