ПриватБанк розіслав клієнтам SMS з попередженням.
Дивися повний текст ПриватБанк призупинить операції за картками клієнтів.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:33
ПриватБанк призупинить операції за картками клієнтів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк призупинить операції за картками клієнтів.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:33
Выборочно как то он разослал. Мне ничего не пришло в смс и в приложении тоже тишина.
И это я еще в голд клуб записан, т.е. как бы в приоритете.
На сайте тишина, и на главной, и в новостях тоже.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:41
Подтверждаю.
Шаг за шагом становится гос-ом.
Только не юля
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:45
Тоже узнал о "процессинге" из этой новости.
Когда ВА?
Не зря ведь резидент не подписал свой "неотложный" (проголосованный депутатами законопроект) о 100% гарантиях вкладов в Приватбанке
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:59
EKO, тоже ни СМС ни в приложении сообщения не получал.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Суб 12 січ, 2019 18:06
Аналогично. Введите голосовалку.
ЗАРПЛАТА КАССИРА 5000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
Додано: Суб 12 січ, 2019 18:18
никаких смс или сообщений в мобильное приложение не присылали, хотя тоже типа в голд клубе
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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