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НБУ проведе аукціон із
продажу нерозрізаних банкнот

НБУ проведе аукціон із продажу нерозрізаних банкнот
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:35

НБУ проведе аукціон із продажу нерозрізаних банкнот

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті НБУ.

Дивися повний текст НБУ проведе аукціон із продажу нерозрізаних банкнот.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:35

Поделитесь секретом, откуда повышенный спрос? Неужели стены обклеивать??
pobytt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:37

Хотя может и так. Стильно, патриотично вкладывать в ремонт в буквальном смысле ) Да и бумага хорошая, качественная.
pobytt
 
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