Про це йдеться на сайті НБУ.
Дивися повний текст НБУ проведе аукціон із продажу нерозрізаних банкнот.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:35
НБУ проведе аукціон із продажу нерозрізаних банкнот
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ проведе аукціон із продажу нерозрізаних банкнот.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:35
Поделитесь секретом, откуда повышенный спрос? Неужели стены обклеивать??
Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:37
Хотя может и так. Стильно, патриотично вкладывать в ремонт в буквальном смысле ) Да и бумага хорошая, качественная.
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