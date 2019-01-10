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В Україну дозволили імпортувати
нові авто без ESP - експерт

В Україну дозволили імпортувати нові авто без ESP - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:29

В Україну дозволили імпортувати нові авто без ESP - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

Дивися повний текст В Україну дозволили імпортувати нові авто без ESP - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 17:09

Кто-то решил дешёвого говнеца завезти. Под него закон и прописали.
Ratatui
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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