|
|
Чи може фізособа погасити кредити юрособи?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:48
Чи може, наприклад, засновник погасити кредит підприємства готівкою?
-
olyagrib90
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 28.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|416
|
Чет 20 вер, 2018 10:49
D2
|
|0
|565
|
Пон 03 вер, 2018 17:06
D2
|
|1
|819
|