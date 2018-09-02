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Чи може фізособа
погасити кредити юрособи?

Чи може фізособа погасити кредити юрособи?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:48

Чи може фізособа погасити кредити юрособи?

Чи може, наприклад, засновник погасити кредит підприємства готівкою?
olyagrib90
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