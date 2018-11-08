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Минулий рік став досить успішним
для банківської системи...

Минулий рік став досить успішним для банківської системи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:03

Минулий рік став досить успішним для банківської системи...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав кандидат економічних наук Анатолій Дробязко, повідомляє кореспондент агентства.

Дивися повний текст Минулий рік став досить успішним для банківської системи - експерт.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:03

Благодаря Гонтаревой и Порошенко, которые почистили систему от застарелого мусора, наша банковская система сейчас представляет собой эталон европейских бизнес-процессов в банковской сфере. Сейчас мы имеет европейскую надежность банковской системы, где деньги в украинском банке так же надежно хранить, как и в британском. Скоро мы получим европейский подход к кредитованию и европейский размер процентов по кредитам.
AlifeSoft
 
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