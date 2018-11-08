Про це сказав кандидат економічних наук Анатолій Дробязко, повідомляє кореспондент агентства.
Дивися повний текст Минулий рік став досить успішним для банківської системи - експерт.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:03
Минулий рік став досить успішним для банківської системи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Минулий рік став досить успішним для банківської системи - експерт.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:03
Благодаря Гонтаревой и Порошенко, которые почистили систему от застарелого мусора, наша банковская система сейчас представляет собой эталон европейских бизнес-процессов в банковской сфере. Сейчас мы имеет европейскую надежность банковской системы, где деньги в украинском банке так же надежно хранить, как и в британском. Скоро мы получим европейский подход к кредитованию и европейский размер процентов по кредитам.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:37
Alifesoft, где Вы такие забористые наркотики покупаете?)
Доверие населения стало возвращаться к трехлитровым банкам!
Цифры в студию: какое количество депозитов и кредитов было в банках в период 2012-2018 за каждый год?
Ответив на этот вопрос пан Alifesoft больше не будет фантазии писать свои.
Додано: Суб 12 січ, 2019 00:11
Да пожалуйста, как видно объем депозитов, причем именно в национальной валюте, растёт:
И это при серьезно рухнувшей процентной ставке:
Благодаря Порошенку Украина превращается в крупный европейский финансовый центр.
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С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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