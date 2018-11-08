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Минулий рік став досить успішним
для банківської системи...

Минулий рік став досить успішним для банківської системи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:03

Минулий рік став досить успішним для банківської системи...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав кандидат економічних наук Анатолій Дробязко, повідомляє кореспондент агентства.

Дивися повний текст Минулий рік став досить успішним для банківської системи - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:03

Благодаря Гонтаревой и Порошенко, которые почистили систему от застарелого мусора, наша банковская система сейчас представляет собой эталон европейских бизнес-процессов в банковской сфере. Сейчас мы имеет европейскую надежность банковской системы, где деньги в украинском банке так же надежно хранить, как и в британском. Скоро мы получим европейский подход к кредитованию и европейский размер процентов по кредитам.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:37

Alifesoft, где Вы такие забористые наркотики покупаете?)
Доверие населения стало возвращаться к трехлитровым банкам!
Цифры в студию: какое количество депозитов и кредитов было в банках в период 2012-2018 за каждый год?
Ответив на этот вопрос пан Alifesoft больше не будет фантазии писать свои.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 00:11

  priem_metalla86 написав:Alifesoft, где Вы такие забористые наркотики покупаете?)
Доверие населения стало возвращаться к трехлитровым банкам!
Цифры в студию: какое количество депозитов и кредитов было в банках в период 2012-2018 за каждый год?
Ответив на этот вопрос пан Alifesoft больше не будет фантазии писать свои.


Да пожалуйста, как видно объем депозитов, причем именно в национальной валюте, растёт:

Зображення[/url]

И это при серьезно рухнувшей процентной ставке:
Зображення

Благодаря Порошенку Украина превращается в крупный европейский финансовый центр.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 04:06

Что ж , сравним, а то кое кому неймется манипулировать кипами бумаги :

Обьем депозитов 2013 года :
Зображення

или в долларе на ноябрь 2013 : (254,6+185,55)/8=$ 55 млрд (Ноябрь 2013)

на Июнь 2018 :



или в зеленом порядка $ 31,7 млрд (Июнь 2018)

Особо хочется отметить что количество долларовых депо сократилось на 10 млрд долл. Во время банкопада, устроенного в угоду банка "главного", они могли конвертироваться уже по заоблачным курсам : 254+10*28=534 млрд, хотя как видно выше в 2018 после всего "колоссального" роста в котором нас пытаются убедить, осталось всего 507 млрд. оставим эту отрицательную разницу на флуктуации курса. Так а где ваш пресловутый рост обьемов , где деньги , Зин ?

Реальное сокращение обьемов депо это и закономерный итог введения грабительского налога на депо, так же введеный нынешними, как бы не хотели это не замечать разные манипуляторы.

Таким образом обьем депозитов в конвертируемом эквиваленте ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛСЯ, почти в 2 раза. Но кому то удобно манипулировать краткосрочными выборками , рассказывая как жить становится лучше и веселее.

У П.орохоботов на все один ответ - как у своих северных собратьев точно так же прославдляющих своего П.

Зображення


то что "бумаги" стало больше - никто не спорит - и в этом действительно основная "заслуга" порошенко и его посипак - обвал гривны в 3,5 раза. И это на фоне предыдущих лживых предвыборных обещаний доллара ПА10. Вот это действительно самая значимая его заслуга.
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 05:26

  priem_metalla86 написав:Доверие населения стало возвращаться к трехлитровым банкам!


ПОДДЕРЖУ:
... Прежде всего -- депутатов, чиновников и прочих декларантов (много) миллионного нала "в тумбочках" (банки (даже 3-х-литровые) -- слишком маленькие емкости для них!)
Миша-клиент
 
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