Про це сказав кандидат економічних наук Анатолій Дробязко, повідомляє кореспондент агентства.
Дивися повний текст Минулий рік став досить успішним для банківської системи - експерт.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:03
Минулий рік став досить успішним для банківської системи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Минулий рік став досить успішним для банківської системи - експерт.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:03
Благодаря Гонтаревой и Порошенко, которые почистили систему от застарелого мусора, наша банковская система сейчас представляет собой эталон европейских бизнес-процессов в банковской сфере. Сейчас мы имеет европейскую надежность банковской системы, где деньги в украинском банке так же надежно хранить, как и в британском. Скоро мы получим европейский подход к кредитованию и европейский размер процентов по кредитам.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:37
Alifesoft, где Вы такие забористые наркотики покупаете?)
Доверие населения стало возвращаться к трехлитровым банкам!
Цифры в студию: какое количество депозитов и кредитов было в банках в период 2012-2018 за каждый год?
Ответив на этот вопрос пан Alifesoft больше не будет фантазии писать свои.
Додано: Суб 12 січ, 2019 00:11
Да пожалуйста, как видно объем депозитов, причем именно в национальной валюте, растёт:
И это при серьезно рухнувшей процентной ставке:
Благодаря Порошенку Украина превращается в крупный европейский финансовый центр.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Суб 12 січ, 2019 04:06
Что ж , сравним, а то кое кому неймется манипулировать кипами бумаги :
или в долларе на ноябрь 2013 : (254,6+185,55)/8=$ 55 млрд (Ноябрь 2013)
на Июнь 2018 :
или в зеленом порядка $ 31,7 млрд (Июнь 2018)
Особо хочется отметить что количество долларовых депо сократилось на 10 млрд долл. Во время банкопада, устроенного в угоду банка "главного", они могли конвертироваться уже по заоблачным курсам : 254+10*28=534 млрд, хотя как видно выше в 2018 после всего "колоссального" роста в котором нас пытаются убедить, осталось всего 507 млрд. оставим эту отрицательную разницу на флуктуации курса. Так а где ваш пресловутый рост обьемов , где деньги , Зин ?
Реальное сокращение обьемов депо это и закономерный итог введения грабительского налога на депо, так же введеный нынешними, как бы не хотели это не замечать разные манипуляторы.
Таким образом обьем депозитов в конвертируемом эквиваленте ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛСЯ, почти в 2 раза. Но кому то удобно манипулировать краткосрочными выборками , рассказывая как жить становится лучше и веселее.
У П.орохоботов на все один ответ - как у своих северных собратьев точно так же прославдляющих своего П.
то что "бумаги" стало больше - никто не спорит - и в этом действительно основная "заслуга" порошенко и его посипак - обвал гривны в 3,5 раза. И это на фоне предыдущих лживых предвыборных обещаний доллара ПА10. Вот это действительно самая значимая его заслуга.
Додано: Суб 12 січ, 2019 05:26
Додано: Суб 12 січ, 2019 07:13
Не доставайте человека, ему, может, детей кормить нечем кроме как такой политрекламой. Топорно, конечно, без фантазии, с расчетом на полных идиотов - но крутится, как может, в меру ограничений по интеллекту. Картинку вон красивую запостил с графиком. Ну и что, что точка отсчета от локальной ямы? Дальнейший рост-то могут отрицать не только лишь все!
Додано: Суб 12 січ, 2019 10:37
А где поправка на оккупированные территории?
Додано: Суб 12 січ, 2019 11:24
Re: Минулий рік став досить успішним для банківської системи
Юлеботи можуть подивитись на Л,
В кризу люди знімають гроші з рахунків - це тільки ватоботи не розуміють.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 12 січ, 2019 11:38
Re: Минулий рік став досить успішним для банківської системи
Манипулируете.
Если говорить о росте вкладов в БС, то, само собой, речь нужно вести о росте после максимального оттока в 2015. С того времени растут вклады и в гривне, и в валюте.
Проверить это элементарно, статистика от НБУ открыта. Единственное, логично смотреть динамику отдельно гривневых и валютных вкладов, переведя последние в долл экв по курсу НБУ на конец каждого периода (по этому же курсу их переводят в гривну для отчётности).
Ну и статьи на эту тему периодически выходят :
Так что последние три года и вклады растут, и доверие к гривне.
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