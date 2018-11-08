RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Минулий рік став досить успішним
для банківської системи...

Минулий рік став досить успішним для банківської системи...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:03

Минулий рік став досить успішним для банківської системи...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав кандидат економічних наук Анатолій Дробязко, повідомляє кореспондент агентства.

Дивися повний текст Минулий рік став досить успішним для банківської системи - експерт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86639
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:03

Благодаря Гонтаревой и Порошенко, которые почистили систему от застарелого мусора, наша банковская система сейчас представляет собой эталон европейских бизнес-процессов в банковской сфере. Сейчас мы имеет европейскую надежность банковской системы, где деньги в украинском банке так же надежно хранить, как и в британском. Скоро мы получим европейский подход к кредитованию и европейский размер процентов по кредитам.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1877
З нами з: 30.10.08
Подякував: 171 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:37

Alifesoft, где Вы такие забористые наркотики покупаете?)
Доверие населения стало возвращаться к трехлитровым банкам!
Цифры в студию: какое количество депозитов и кредитов было в банках в период 2012-2018 за каждый год?
Ответив на этот вопрос пан Alifesoft больше не будет фантазии писать свои.
priem_metalla86
Аватар користувача
 
Повідомлень: 54
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 00:11

  priem_metalla86 написав:Alifesoft, где Вы такие забористые наркотики покупаете?)
Доверие населения стало возвращаться к трехлитровым банкам!
Цифры в студию: какое количество депозитов и кредитов было в банках в период 2012-2018 за каждый год?
Ответив на этот вопрос пан Alifesoft больше не будет фантазии писать свои.


Да пожалуйста, как видно объем депозитов, причем именно в национальной валюте, растёт:

Зображення[/url]

И это при серьезно рухнувшей процентной ставке:
Зображення

Благодаря Порошенку Украина превращается в крупный европейский финансовый центр.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1877
З нами з: 30.10.08
Подякував: 171 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 04:06

Что ж , сравним, а то кое кому неймется манипулировать кипами бумаги :

Обьем депозитов 2013 года :
Зображення

или в долларе на ноябрь 2013 : (254,6+185,55)/8=$ 55 млрд (Ноябрь 2013)

на Июнь 2018 :



или в зеленом порядка $ 31,7 млрд (Июнь 2018)

Особо хочется отметить что количество долларовых депо сократилось на 10 млрд долл. Во время банкопада, устроенного в угоду банка "главного", они могли конвертироваться уже по заоблачным курсам : 254+10*28=534 млрд, хотя как видно выше в 2018 после всего "колоссального" роста в котором нас пытаются убедить, осталось всего 507 млрд. оставим эту отрицательную разницу на флуктуации курса. Так а где ваш пресловутый рост обьемов , где деньги , Зин ?

Реальное сокращение обьемов депо это и закономерный итог введения грабительского налога на депо, так же введеный нынешними, как бы не хотели это не замечать разные манипуляторы.

Таким образом обьем депозитов в конвертируемом эквиваленте ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛСЯ, почти в 2 раза. Но кому то удобно манипулировать краткосрочными выборками , рассказывая как жить становится лучше и веселее.

У П.орохоботов на все один ответ - как у своих северных собратьев точно так же прославдляющих своего П.

Зображення


то что "бумаги" стало больше - никто не спорит - и в этом действительно основная "заслуга" порошенко и его посипак - обвал гривны в 3,5 раза. И это на фоне предыдущих лживых предвыборных обещаний доллара ПА10. Вот это действительно самая значимая его заслуга.
Surfer
 
Повідомлень: 1544
З нами з: 14.11.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 05:26

  priem_metalla86 написав:Доверие населения стало возвращаться к трехлитровым банкам!


ПОДДЕРЖУ:
... Прежде всего -- депутатов, чиновников и прочих декларантов (много) миллионного нала "в тумбочках" (банки (даже 3-х-литровые) -- слишком маленькие емкости для них!)
Миша-клиент
 
Повідомлень: 365
З нами з: 02.11.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 07:13

  priem_metalla86 написав:Alifesoft, где Вы такие забористые наркотики покупаете?)
Доверие населения стало возвращаться к трехлитровым банкам!
Цифры в студию: какое количество депозитов и кредитов было в банках в период 2012-2018 за каждый год?
Ответив на этот вопрос пан Alifesoft больше не будет фантазии писать свои.

Не доставайте человека, ему, может, детей кормить нечем кроме как такой политрекламой. Топорно, конечно, без фантазии, с расчетом на полных идиотов - но крутится, как может, в меру ограничений по интеллекту. Картинку вон красивую запостил с графиком. Ну и что, что точка отсчета от локальной ямы? Дальнейший рост-то могут отрицать не только лишь все!
Skypups
 
Повідомлень: 26
З нами з: 05.09.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 10:37

  Surfer написав:Что ж , сравним, а то кое кому неймется манипулировать кипами бумаги :

Обьем депозитов 2013 года :
Зображення

или в долларе на ноябрь 2013 : (254,6+185,55)/8=$ 55 млрд (Ноябрь 2013)

на Июнь 2018 :



или в зеленом порядка $ 31,7 млрд (Июнь 2018)

Особо хочется отметить что количество долларовых депо сократилось на 10 млрд долл. Во время банкопада, устроенного в угоду банка "главного", они могли конвертироваться уже по заоблачным курсам : 254+10*28=534 млрд, хотя как видно выше в 2018 после всего "колоссального" роста в котором нас пытаются убедить, осталось всего 507 млрд. оставим эту отрицательную разницу на флуктуации курса. Так а где ваш пресловутый рост обьемов , где деньги , Зин ?

Реальное сокращение обьемов депо это и закономерный итог введения грабительского налога на депо, так же введеный нынешними, как бы не хотели это не замечать разные манипуляторы.

Таким образом обьем депозитов в конвертируемом эквиваленте ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛСЯ, почти в 2 раза. Но кому то удобно манипулировать краткосрочными выборками , рассказывая как жить становится лучше и веселее.

У П.орохоботов на все один ответ - как у своих северных собратьев точно так же прославдляющих своего П.

Зображення


то что "бумаги" стало больше - никто не спорит - и в этом действительно основная "заслуга" порошенко и его посипак - обвал гривны в 3,5 раза. И это на фоне предыдущих лживых предвыборных обещаний доллара ПА10. Вот это действительно самая значимая его заслуга.

А где поправка на оккупированные территории?
Vint
 
Повідомлень: 1003
З нами з: 14.07.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 11:24

Re: Минулий рік став досить успішним для банківської системи

  Surfer написав:У П.орохоботов на все один ответ - как у своих северных собратьев точно так же прославдляющих своего П.

Юлеботи можуть подивитись на Л, об'єм вкладів фізосіб в Білорусі 16,5 млрд білоруських рублів, що, на душу, як в нас. :)
В кризу люди знімають гроші з рахунків - це тільки ватоботи не розуміють. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6465
З нами з: 01.08.15
Подякував: 817 раз.
Подякували: 971 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 11:38

Re: Минулий рік став досить успішним для банківської системи

Surfer написав:Что ж , сравним, а то кое кому неймется манипулировать кипами бумаги :

Обьем депозитов 2013 года :
Зображення

или в долларе на ноябрь 2013 : (254,6+185,55)/8=$ 55 млрд (Ноябрь 2013)

на Июнь 2018 :



или в зеленом порядка $ 31,7 млрд (Июнь 2018)

Особо хочется отметить что количество долларовых депо сократилось на 10 млрд долл. Во время банкопада, устроенного в угоду банка "главного", они могли конвертироваться уже по заоблачным курсам : 254+10*28=534 млрд, хотя как видно выше в 2018 после всего "колоссального" роста в котором нас пытаются убедить, осталось всего 507 млрд. оставим эту отрицательную разницу на флуктуации курса. Так а где ваш пресловутый рост обьемов , где деньги , Зин ?

Реальное сокращение обьемов депо это и закономерный итог введения грабительского налога на депо, так же введеный нынешними, как бы не хотели это не замечать разные манипуляторы.

Таким образом обьем депозитов в конвертируемом эквиваленте ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛСЯ, почти в 2 раза. Но кому то удобно манипулировать краткосрочными выборками , рассказывая как жить становится лучше и веселее.

У П.орохоботов на все один ответ - как у своих северных собратьев точно так же прославдляющих своего П.

Зображення


то что "бумаги" стало больше - никто не спорит - и в этом действительно основная "заслуга" порошенко и его посипак - обвал гривны в 3,5 раза. И это на фоне предыдущих лживых предвыборных обещаний доллара ПА10. Вот это действительно самая значимая его заслуга.
Манипулируете.
Если говорить о росте вкладов в БС, то, само собой, речь нужно вести о росте после максимального оттока в 2015. С того времени растут вклады и в гривне, и в валюте.
Проверить это элементарно, статистика от НБУ открыта. Единственное, логично смотреть динамику отдельно гривневых и валютных вкладов, переведя последние в долл экв по курсу НБУ на конец каждого периода (по этому же курсу их переводят в гривну для отчётности).

Ну и статьи на эту тему периодически выходят :
https://minfin.com.ua/2018/11/07/35532781/

Так что последние три года и вклады растут, и доверие к гривне.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23173
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1102 раз.
Подякували: 5255 раз.
 
Профіль
6
1
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chumakcm1430, Google Adsense [Bot] і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Регулятор пояснив переваги нової договірної системи на... 1, 2
R2 » Сер 26 гру, 2018 18:53
16 1200
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 23:39
EKO
Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи...
R2 » Суб 08 гру, 2018 10:21
9 584
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 гру, 2018 12:09
Вкладчик1234
Іранські банки відключили від платіжної системи SWIFT
R2 » Чет 08 лис, 2018 13:58
5 223
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 19:38
5kopiyok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66411)
12.01.2019 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.