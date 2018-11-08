Минулий рік став досить успішним для банківської системи...
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Surfer не учел фактор потерянных территорий - да, украинские банки не отказались от своих обязательств перед крымчанами и жителями ОРДЛО, но многие из них по собственному желанию закрыли депозитные счета. За это вряд ли можно строго спрашивать с Порошенко, потому что это был вероломный акт внешней агрессии. Также не лишним было бы учесть фактор частичного перетока депозитов физлиц на рынок ОВГЗ.
Faceless же предлагает не учитывать 2014-2015 гг вовсе. Мол, мы вообще не при делах - это все агрессор. А я извиняюсь - жуликов Лагуна, Жеваго, Коломойского тоже агрессор рефинансировал? Когда деньги, предоставляемые якобы на восстановление ликвидности и поддержание операционной деятельности банков отправлялись на межбанк, где обменивались на валюту и переводились за границу связанным лицам - это как называется? Значит жулики из НБУ, правительства и комбанков присвоили себе порядка 200 млрд грн активов, сбросили на государство (т.е. общество) такое же количество пассивов, а виноват путен? Или янукович? Или инопланетяне???
Surfer не учел фактор потерянных территорий - да, украинские банки не отказались от своих обязательств перед крымчанами и жителями ОРДЛО, но многие из них по собственному желанию закрыли депозитные счета. За это вряд ли можно строго спрашивать с Порошенко, потому что это был вероломный акт внешней агрессии. Также не лишним было бы учесть фактор частичного перетока депозитов физлиц на рынок ОВГЗ.
Faceless же предлагает не учитывать 2014-2015 гг вовсе. Мол, мы вообще не при делах - это все агрессор. А я извиняюсь - жуликов Лагуна, Жеваго, Коломойского тоже агрессор рефинансировал? Когда деньги, предоставляемые якобы на восстановление ликвидности и поддержание операционной деятельности банков отправлялись на межбанк, где обменивались на валюту и переводились за границу связанным лицам - это как называется? Значит жулики из НБУ, правительства и комбанков присвоили себе порядка 200 млрд грн активов, сбросили на государство (т.е. общество) такое же количество пассивов, а виноват путен? Или янукович? Или инопланетяне???
Речь не о том, кто виноват. И я не предлагаю игнорировать потери 2014-2015. Речь была о том - растут ли депозиты в БС, растёт ли доверие населения к БС и гривне. И эту динамику надо смотреть от дна кризиса. Вот она и даёт однозначный ответ - рост депозитов. Даже в условиях снижения ставок
Surfer не учел фактор потерянных территорий - да, украинские банки не отказались от своих обязательств перед крымчанами и жителями ОРДЛО, но многие из них по собственному желанию закрыли депозитные счета. За это вряд ли можно строго спрашивать с Порошенко, потому что это был вероломный акт внешней агрессии. Также не лишним было бы учесть фактор частичного перетока депозитов физлиц на рынок ОВГЗ.
Faceless же предлагает не учитывать 2014-2015 гг вовсе. Мол, мы вообще не при делах - это все агрессор. А я извиняюсь - жуликов Лагуна, Жеваго, Коломойского тоже агрессор рефинансировал? Когда деньги, предоставляемые якобы на восстановление ликвидности и поддержание операционной деятельности банков отправлялись на межбанк, где обменивались на валюту и переводились за границу связанным лицам - это как называется? Значит жулики из НБУ, правительства и комбанков присвоили себе порядка 200 млрд грн активов, сбросили на государство (т.е. общество) такое же количество пассивов, а виноват путен? Или янукович? Или инопланетяне???
Речь не о том, кто виноват. И я не предлагаю игнорировать потери 2014-2015. Речь была о том - растут ли депозиты в БС, растёт ли доверие населения к БС и гривне. И эту динамику надо смотреть от дна кризиса. Вот она и даёт однозначный ответ - рост депозитов. Даже в условиях снижения ставок
С низкой базы можно расти, не прилагая никаких усилий. Это будет рост вопреки, а не благодаря!
А сама низкая база если не на 70%, то точно на 50% - рукотворна. У девальвации гривны 2014-2015 гг есть своя фамилия - это Гонтарева. Под крышей Порошенко и МВФ она осуществила одну из самых масштабных афер времен независимости (пожалуй, наряду с приватизацией при Кучме и газовыми контрактами ЮВТ), выведя более 10 млрд долларов ликвидных активов из банковской системы и золото-валютных резервов Украины.
Если учесть те факторы, о которых я написал Surfer, то за 5 лет мы и выйдем плюс-минус на эти 10 млрд долларов дельты, украденной из банковской системы
zРадио написав:С низкой базы можно расти, не прилагая никаких усилий. Это будет рост вопреки, а не благодря. И эта низкая база если не на 70%, то точно на 50% - рукотворна. У девальвации гривны 2014-2015 гг есть своя фамилия - это Гонтарева. Под крышей Порошенко и МВФ она осуществила самую масштабную аферу времен независимости, выведя более 10 млрд долларов ликвидных активов из банковской системы и золото-валютных резервов Украины.
А особисто Ви хіба не виводили гривні і долари із БС в 2014 році? Так, мабуть, всі робили, кому було що втрачати, і це цілком нормально. Люди перекидають гроші в більш надійне місце - під матрас чи за бугор, при набагато меншому шухері.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...