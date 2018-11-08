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Минулий рік став досить успішним
для банківської системи...

Минулий рік став досить успішним для банківської системи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 14:03

Пожалуй, вставлю свои 5 копеек.

Surfer, Faceless - оба манипулируете :mrgreen:

Surfer не учел фактор потерянных территорий - да, украинские банки не отказались от своих обязательств перед крымчанами и жителями ОРДЛО, но многие из них по собственному желанию закрыли депозитные счета. За это вряд ли можно строго спрашивать с Порошенко, потому что это был вероломный акт внешней агрессии.
Также не лишним было бы учесть фактор частичного перетока депозитов физлиц на рынок ОВГЗ.

Faceless же предлагает не учитывать 2014-2015 гг вовсе. Мол, мы вообще не при делах - это все агрессор. А я извиняюсь - жуликов Лагуна, Жеваго, Коломойского тоже агрессор рефинансировал? Когда деньги, предоставляемые якобы на восстановление ликвидности и поддержание операционной деятельности банков отправлялись на межбанк, где обменивались на валюту и переводились за границу связанным лицам - это как называется?
Значит жулики из НБУ, правительства и комбанков присвоили себе порядка 200 млрд грн активов, сбросили на государство (т.е. общество) такое же количество пассивов, а виноват путен? Или янукович? Или инопланетяне???
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 14:28

Re: Минулий рік став досить успішним для банківської системи

zРадио написав:Пожалуй, вставлю свои 5 копеек.

Surfer, Faceless - оба манипулируете :mrgreen:

Surfer не учел фактор потерянных территорий - да, украинские банки не отказались от своих обязательств перед крымчанами и жителями ОРДЛО, но многие из них по собственному желанию закрыли депозитные счета. За это вряд ли можно строго спрашивать с Порошенко, потому что это был вероломный акт внешней агрессии.
Также не лишним было бы учесть фактор частичного перетока депозитов физлиц на рынок ОВГЗ.

Faceless же предлагает не учитывать 2014-2015 гг вовсе. Мол, мы вообще не при делах - это все агрессор. А я извиняюсь - жуликов Лагуна, Жеваго, Коломойского тоже агрессор рефинансировал? Когда деньги, предоставляемые якобы на восстановление ликвидности и поддержание операционной деятельности банков отправлялись на межбанк, где обменивались на валюту и переводились за границу связанным лицам - это как называется?
Значит жулики из НБУ, правительства и комбанков присвоили себе порядка 200 млрд грн активов, сбросили на государство (т.е. общество) такое же количество пассивов, а виноват путен? Или янукович? Или инопланетяне???
Речь не о том, кто виноват. И я не предлагаю игнорировать потери 2014-2015. Речь была о том - растут ли депозиты в БС, растёт ли доверие населения к БС и гривне. И эту динамику надо смотреть от дна кризиса. Вот она и даёт однозначный ответ - рост депозитов. Даже в условиях снижения ставок
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 14:57

  Faceless написав:
zРадио написав:Пожалуй, вставлю свои 5 копеек.

Surfer, Faceless - оба манипулируете :mrgreen:

Surfer не учел фактор потерянных территорий - да, украинские банки не отказались от своих обязательств перед крымчанами и жителями ОРДЛО, но многие из них по собственному желанию закрыли депозитные счета. За это вряд ли можно строго спрашивать с Порошенко, потому что это был вероломный акт внешней агрессии.
Также не лишним было бы учесть фактор частичного перетока депозитов физлиц на рынок ОВГЗ.

Faceless же предлагает не учитывать 2014-2015 гг вовсе. Мол, мы вообще не при делах - это все агрессор. А я извиняюсь - жуликов Лагуна, Жеваго, Коломойского тоже агрессор рефинансировал? Когда деньги, предоставляемые якобы на восстановление ликвидности и поддержание операционной деятельности банков отправлялись на межбанк, где обменивались на валюту и переводились за границу связанным лицам - это как называется?
Значит жулики из НБУ, правительства и комбанков присвоили себе порядка 200 млрд грн активов, сбросили на государство (т.е. общество) такое же количество пассивов, а виноват путен? Или янукович? Или инопланетяне???
Речь не о том, кто виноват. И я не предлагаю игнорировать потери 2014-2015. Речь была о том - растут ли депозиты в БС, растёт ли доверие населения к БС и гривне. И эту динамику надо смотреть от дна кризиса. Вот она и даёт однозначный ответ - рост депозитов. Даже в условиях снижения ставок


С низкой базы можно расти, не прилагая никаких усилий. Это будет рост вопреки, а не благодаря!

А сама низкая база если не на 70%, то точно на 50% - рукотворна. У девальвации гривны 2014-2015 гг есть своя фамилия - это Гонтарева. Под крышей Порошенко и МВФ она осуществила одну из самых масштабных афер времен независимости (пожалуй, наряду с приватизацией при Кучме и газовыми контрактами ЮВТ), выведя более 10 млрд долларов ликвидных активов из банковской системы и золото-валютных резервов Украины.

Если учесть те факторы, о которых я написал Surfer, то за 5 лет мы и выйдем плюс-минус на эти 10 млрд долларов дельты, украденной из банковской системы
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:04

Re: Минулий рік став досить успішним для банківської системи

  zРадио написав:С низкой базы можно расти, не прилагая никаких усилий. Это будет рост вопреки, а не благодря. И эта низкая база если не на 70%, то точно на 50% - рукотворна. У девальвации гривны 2014-2015 гг есть своя фамилия - это Гонтарева. Под крышей Порошенко и МВФ она осуществила самую масштабную аферу времен независимости, выведя более 10 млрд долларов ликвидных активов из банковской системы и золото-валютных резервов Украины.

А особисто Ви хіба не виводили гривні і долари із БС в 2014 році? Так, мабуть, всі робили, кому було що втрачати, і це цілком нормально. Люди перекидають гроші в більш надійне місце - під матрас чи за бугор, при набагато меншому шухері.
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:55

Может, лично он и выводил. Но, скорее всего,выводил лично его деньги. А те, про кого он говорил, выводили не только свои, а если поточнее - то в основном не свои. Только слепой идиот не понял до сих пор к чему это выведение привело.
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