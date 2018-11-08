Минулий рік став досить успішним для банківської системи...

Додано: Суб 12 січ, 2019 14:03

Пожалуй, вставлю свои 5 копеек.Surfer, Faceless - оба манипулируетене учел фактор потерянных территорий - да, украинские банки не отказались от своих обязательств перед крымчанами и жителями ОРДЛО, но многие из них по собственному желанию закрыли депозитные счета. За это вряд ли можно строго спрашивать с Порошенко, потому что это был вероломный акт внешней агрессии.Также не лишним было бы учесть фактор частичного перетока депозитов физлиц на рынок ОВГЗ.же предлагает не учитывать 2014-2015 гг вовсе. Мол, мы вообще не при делах - это все агрессор. А я извиняюсь - жуликов Лагуна, Жеваго, Коломойского тоже агрессор рефинансировал? Когда деньги, предоставляемые якобы на восстановление ликвидности и поддержание операционной деятельности банков отправлялись на межбанк, где обменивались на валюту и переводились за границу связанным лицам - это как называется?Значит жулики из НБУ, правительства и комбанков присвоили себе порядка 200 млрд грн активов, сбросили на государство (т.е. общество) такое же количество пассивов, а виноват путен? Или янукович? Или инопланетяне???