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Минулий рік став досить успішним
для банківської системи...

Минулий рік став досить успішним для банківської системи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 14:03

Пожалуй, вставлю свои 5 копеек.

Surfer, Faceless - оба манипулируете :mrgreen:

Surfer не учел фактор потерянных территорий - да, украинские банки не отказались от своих обязательств перед крымчанами и жителями ОРДЛО, но многие из них по собственному желанию закрыли депозитные счета. За это вряд ли можно строго спрашивать с Порошенко, потому что это был вероломный акт внешней агрессии.
Также не лишним было бы учесть фактор частичного перетока депозитов физлиц на рынок ОВГЗ.

Faceless же предлагает не учитывать 2014-2015 гг вовсе. Мол, мы вообще не при делах - это все агрессор. А я извиняюсь - жуликов Лагуна, Жеваго, Коломойского тоже агрессор рефинансировал? Когда деньги, предоставляемые якобы на восстановление ликвидности и поддержание операционной деятельности банков отправлялись на межбанк, где обменивались на валюту и переводились за границу связанным лицам - это как называется?
Значит жулики из НБУ, правительства и комбанков присвоили себе порядка 200 млрд грн активов, сбросили на государство (т.е. общество) такое же количество пассивов, а виноват путен? Или янукович? Или инопланетяне???
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 14:28

Re: Минулий рік став досить успішним для банківської системи

zРадио написав:Пожалуй, вставлю свои 5 копеек.

Surfer, Faceless - оба манипулируете :mrgreen:

Surfer не учел фактор потерянных территорий - да, украинские банки не отказались от своих обязательств перед крымчанами и жителями ОРДЛО, но многие из них по собственному желанию закрыли депозитные счета. За это вряд ли можно строго спрашивать с Порошенко, потому что это был вероломный акт внешней агрессии.
Также не лишним было бы учесть фактор частичного перетока депозитов физлиц на рынок ОВГЗ.

Faceless же предлагает не учитывать 2014-2015 гг вовсе. Мол, мы вообще не при делах - это все агрессор. А я извиняюсь - жуликов Лагуна, Жеваго, Коломойского тоже агрессор рефинансировал? Когда деньги, предоставляемые якобы на восстановление ликвидности и поддержание операционной деятельности банков отправлялись на межбанк, где обменивались на валюту и переводились за границу связанным лицам - это как называется?
Значит жулики из НБУ, правительства и комбанков присвоили себе порядка 200 млрд грн активов, сбросили на государство (т.е. общество) такое же количество пассивов, а виноват путен? Или янукович? Или инопланетяне???
Речь не о том, кто виноват. И я не предлагаю игнорировать потери 2014-2015. Речь была о том - растут ли депозиты в БС, растёт ли доверие населения к БС и гривне. И эту динамику надо смотреть от дна кризиса. Вот она и даёт однозначный ответ - рост депозитов. Даже в условиях снижения ставок
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 14:57

  Faceless написав:
zРадио написав:Пожалуй, вставлю свои 5 копеек.

Surfer, Faceless - оба манипулируете :mrgreen:

Surfer не учел фактор потерянных территорий - да, украинские банки не отказались от своих обязательств перед крымчанами и жителями ОРДЛО, но многие из них по собственному желанию закрыли депозитные счета. За это вряд ли можно строго спрашивать с Порошенко, потому что это был вероломный акт внешней агрессии.
Также не лишним было бы учесть фактор частичного перетока депозитов физлиц на рынок ОВГЗ.

Faceless же предлагает не учитывать 2014-2015 гг вовсе. Мол, мы вообще не при делах - это все агрессор. А я извиняюсь - жуликов Лагуна, Жеваго, Коломойского тоже агрессор рефинансировал? Когда деньги, предоставляемые якобы на восстановление ликвидности и поддержание операционной деятельности банков отправлялись на межбанк, где обменивались на валюту и переводились за границу связанным лицам - это как называется?
Значит жулики из НБУ, правительства и комбанков присвоили себе порядка 200 млрд грн активов, сбросили на государство (т.е. общество) такое же количество пассивов, а виноват путен? Или янукович? Или инопланетяне???
Речь не о том, кто виноват. И я не предлагаю игнорировать потери 2014-2015. Речь была о том - растут ли депозиты в БС, растёт ли доверие населения к БС и гривне. И эту динамику надо смотреть от дна кризиса. Вот она и даёт однозначный ответ - рост депозитов. Даже в условиях снижения ставок


С низкой базы можно расти, не прилагая никаких усилий. Это будет рост вопреки, а не благодаря!

А сама низкая база если не на 70%, то точно на 50% - рукотворна. У девальвации гривны 2014-2015 гг есть своя фамилия - это Гонтарева. Под крышей Порошенко и МВФ она осуществила одну из самых масштабных афер времен независимости (пожалуй, наряду с приватизацией при Кучме и газовыми контрактами ЮВТ), выведя более 10 млрд долларов ликвидных активов из банковской системы и золото-валютных резервов Украины.

Если учесть те факторы, о которых я написал Surfer, то за 5 лет мы и выйдем плюс-минус на эти 10 млрд долларов дельты, украденной из банковской системы
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:04

Re: Минулий рік став досить успішним для банківської системи

  zРадио написав:С низкой базы можно расти, не прилагая никаких усилий. Это будет рост вопреки, а не благодря. И эта низкая база если не на 70%, то точно на 50% - рукотворна. У девальвации гривны 2014-2015 гг есть своя фамилия - это Гонтарева. Под крышей Порошенко и МВФ она осуществила самую масштабную аферу времен независимости, выведя более 10 млрд долларов ликвидных активов из банковской системы и золото-валютных резервов Украины.

А особисто Ви хіба не виводили гривні і долари із БС в 2014 році? Так, мабуть, всі робили, кому було що втрачати, і це цілком нормально. Люди перекидають гроші в більш надійне місце - під матрас чи за бугор, при набагато меншому шухері.
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:55

Может, лично он и выводил. Но, скорее всего,выводил лично его деньги. А те, про кого он говорил, выводили не только свои, а если поточнее - то в основном не свои. Только слепой идиот не понял до сих пор к чему это выведение привело.
siriys
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 17:01

Re: Минулий рік став досить успішним для банківської системи

  siriys написав:А те, про кого он говорил, выводили не только свои, а если поточнее - то в основном не свои. Только слепой идиот не понял до сих пор к чему это выведение привело.

Так Ви поцікавтесь, скільки саме вкрали:
https://24tv.ua/nabu_rozsliduye_yak_nat ... iv_n691586
Зокрема в НАБУ підозрюють службових осіб НБУ в незаконному виділенні коштів на рефінансування семи банків, що призвело до розтрати 12 млрд грн. Мовиться про кошти виділені протягом 2014-2015 рокі під час роботи Валерії Гонтаревої та Степана Кубіва.

Під час досудового розслідування вдалося з’ясувати, що посадовці НБУ були у змові з керівництвом кількох банків в питаннях рефінансування. Мова йде про банки "КБ Південкомбанк", "Банк "Київська Русь", "Міський Комерційний Банк", "Автокразбанк", "Терра Банк", "Дельта Банк" та "Банк Таврика".

Всі ці банки отримали в 2014-2015 роках від Центробанку незаконне рефінансування, що спричинило розтрату коштів НБУ на суму 12 млрд грн.

https://24tv.ua/ukrayina_tag1119


І оці 12 млрд гривень зменшили ЗВР на 15 млрд доларів? ;)
Капітал тікав в долари і за бугор від війни - це навіть дурню зрозуміло. :evil:
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 18:33

  lapay написав:
  zРадио написав:С низкой базы можно расти, не прилагая никаких усилий. Это будет рост вопреки, а не благодря. И эта низкая база если не на 70%, то точно на 50% - рукотворна. У девальвации гривны 2014-2015 гг есть своя фамилия - это Гонтарева. Под крышей Порошенко и МВФ она осуществила самую масштабную аферу времен независимости, выведя более 10 млрд долларов ликвидных активов из банковской системы и золото-валютных резервов Украины.

А особисто Ви хіба не виводили гривні і долари із БС в 2014 році? Так, мабуть, всі робили, кому було що втрачати, і це цілком нормально. Люди перекидають гроші в більш надійне місце - під матрас чи за бугор, при набагато меншому шухері.


Вы обратили внимание, что в своей аргументации я обошел вниманием период девальвации под началом Кубива, как объективного явления после жесткой монетарной политики Арбузова в 2012-2013 и социальных потрясений (майдан, аннексия Крыма, начало войны на Донбассе).

Также я подчеркнул, что не на 100% отток вкладов из банковской системы объясняется мошенничеством с рефинансированием!

Так какие у вас ко мне вопросы после этого остаются?

Surfer насчитал отток порядка 23 млрд долларов из БС. Их условно, не претендуя на ювелирную точность можно разбросать так - 5 млрд ушли из-за страхов инвесторов, еще 5 млрд - на реальном курсовом дисбалансе, 3 млрд - пошли прямиком на ОВГЗ в обход банков и еще 10 млрд - украдено Гонтаревой и подельниками на нецелевой раздаче рефинанса и покрытии возникшего на МБ дефицита золотовалютными резервами.

PS: приведенное вами расследование непрофессионально, и служит переводу стрелок и оправданию наших НБУ-шных "мавродей"
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 18:56

Re: Минулий рік став досить успішним для банківської системи

  zРадио написав:Также я подчеркнул, что не на 100% отток вкладов из банковской системы объясняется мошенничеством с рефинансированием!

Різниця між виданими і поверненими кредитами (рефінансування) в 2014 році складає 32,83 млрд гривень https://www.bank.gov.ua/control/uk/publ ... d=14075359 . Віддік вкладів, за цей рік, склав 40 млрд гривень і 7 млрд доларів.
  zРадио написав:и еще 10 млрд - украдено Гонтаревой и подельниками на нецелевой раздаче рефинанса и покрытии возникшего на МБ дефицита золотовалютными резервами

Ви не плутайте мухи з котлетами. ЗВР зменшився об'єктивно, інакше була б гіперінфляція і дефолт. Трохи вкрали, причому, на першому місці не Гонтарева, а Коломойській, який все одно віддасть, те що вкрав (частину, звісно).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 20:48

  lapay написав:Різниця між виданими і поверненими кредитами (рефінансування) в 2014 році складає 32,83 млрд гривень https://www.bank.gov.ua/control/uk/publ ... d=14075359 . Віддік вкладів, за цей рік, склав 40 млрд гривень і 7 млрд доларів.


Вы как маленький - все вам разжуй да в рот положи :mrgreen: Берешь кредит при курсе доллара 9-11 весной-летом, чуток спускаешь, чтобы обвалить гривну, и отдаешь осенью при курсе 16-17. На каждом миллиарде гривен "заработок" 25-35 млн долларов. Это с учетом процентов по гривневому кредиту! А для государства - это потери 25-35 млн долларов из ЗВР! На каждом миллиарде гривен рефинанса, повторюсь!

А сколько было закрыто кредитов НБУ в феврале 2015-го во время курсового безумия, когда продав на МБ 1 доллар можно было 35 грн получить?! Учите матчасть, в общем - потому что вас объегоривают очень заурядными схемами, а вы даже их суть не понимаете :mrgreen:

  lapay написав: Трохи вкрали, причому, на першому місці не Гонтарева, а Коломойській, який все одно віддасть, те що вкрав (частину, звісно).


Увы, и здесь вы не знаете, о чем говорите. Банк без НБУ не чихнет. НБУ даже в назначении менеджмента коммерческих банков принимает участие - это самый строгий регулятор рынка в Украине! Ни в одной другой отрасли, даже фармацевтике, нет таких полномочий регулирующего органа и таких обрезанных прав коммерческих участников рынка.

Поэтому даже Коломойский со всем своим влиянием без соучастия руководства НБУ и 100 миллионов гривен не смог бы вывести, не то что там 100 миллиардов... Не смешите народ, бога ради :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 21:04

Re: Минулий рік став досить успішним для банківської системи

  lapay написав:А особисто Ви хіба не виводили гривні і долари із БС в 2014 році? Так, мабуть, всі робили, кому було що втрачати, і це цілком нормально. Люди перекидають гроші в більш надійне місце - під матрас чи за бугор, при набагато меншому шухері.


Особисто я - ні. не виводив. Не бачів сенсу. В момент когда шел обвал гривны вытянуть что то чтобы спасти от девала не представлялось возможным , а потом было уже поздно. я могу допустить что в 14-15 , особенно после иловайска. дебальцево кто то мог рыпнуться снимать депо в ожидании полномасштабных боевых действий, но с тех пор прошло 5 лет. Имеем тлеющий конфликт , и никакого смысла держать под матрасом кровные в не самой лучшей криминогенной обстановке попросту глупо. Количество выведших под мизерный процент в западные банки , даже на фоне упавших ставок у нас и грабительских налогов на депо я бы тоже не преувеличивал. Вместе с тем я считаю гнуснейшей манипуляцией списывать все на обвал обьемов 14-15 и отсчитывать дно после этого момента. В какой то момент рыпнуться снимать депо могли но за 5 лет потихотьку вернуть все назад из под подушек - что в общей картине именно так и выглядит. И поэтому для обьективности надо брать имено полный период с довоенных времен.

Еще раз приведу расчеты , а то мне начинают приписывать то чего я не говорил.

Ноябрь 2013 : (254,6+185,55)/8=$ 55 млрд
Июнь 2018 : 507,275 млрд грн + 13,637 млрд долл. = $ 31,7 млрд

Долларовые вклады сократились с 185,55/8=23 млрд до 13 млрд.

Если же мы пересчитаем пропавшие 10 млрд по новому курсу , получим 280 млрд грн. Или 254,6 млрд грн (2013) + 280 млрд грн =534,6 млрд грн должно было быть на 2018 год , по факту имеем чуть меньше - 507 млрд.

То есть потеря 23 млрд - это только в абсолютных значениях, в долларовом эквиваленте . об этом суть позже , в гривневой массе имеем по сути те же деньги что и в 2013 , из 23 млрд долл на 2013 ушли только 10 но они просто превратились в гривну сконвертированные по новому курсу. Но и роста никакого фактически нет ! Вся соль здесь именно в обвале гривны, а не выводе денег как нам пытаются показать некоторые. Хотя как знать - может в этом и состоит суть аферы тех кто намеренно обвалил гривну чтобы вытянуть ФАКТИЧЕСКОЕ бабло из БС, заменим фантиками по взвинченному курсу.

По себе могу только подтвердить - что именно так все и происходило - значительная часть моих валютных депозитов просто перекочевала в гривневые из за принудительной конвертации от вылетевших банков через фонд гарантирования уже по взбешенному курсу.

Если брать приведенную динамику 12-13 года - там рост обьемов депо был порялка 17% - что вполне соответствует среднему уровню тогдашних ставок - то есть все скачет на уровне рекапитализации % с депо. Сейчас ставки чуть упали , добавился бандитский налог на депозиты. Но за 5 лет с 13 года вдобавок к сконвертированным 10 млрд долларам рост должен был составить +50-100% (10-15% годовых * 5 + капитализация) от уровня 13 года, но его нет. Таким образом имеем фактическое снижение обьема депо от уровня 13 года. Флуктуации текущего роста на краткосрочных отрезках за счет рекапитализации тех же % по депо считать за рост обьемов депо на обваленных абсолютных значениях - чистая манипуляция.

Что касается поправки на оккупированные территории. Окупировано порядка 7% территорий с 10-12% населения. То есть максимальная поправка процентов 10. Могли быть раздеребанены кассовые остатки. но головные банки с основными фондами остались на неоккупированной территории. Население с оккупированных территорий частично переехало к нам , остальные , пусть и не все, продолжают содействовать с банковской системой украины - в виде пенсий и т.п. - Ну не с банками лднр или подсанкционными с обрезанным функционалом банков Крыма иметь дело ? Так что здесь поправка много ниже 10% - что абсолютно не делает погоды.

Что касается ОВГЗ - может у меня не полная информация - прошу поправить , для обьективности , но делюсь тем что нашел :



1,4/28=50 млн долларов или менее 0,1% от обьема депозитов 2013 года. Будем корректировать ?

Тобто , с 2013 года имеем фактически те же деньги что и в 2013 году - без заявленного оттока , но и без фактического роста о котором ноют манипуляторы. Все видимые изменения фактически произошли лишь за счет обваленного курса гривны. А в абсолютных значениях - в долларовом эквиваленте имеем огромный минус в десятки млрд долларов - именно за счет обваленного курса гривны, здесь пожалуй соглашусь - это крупнейшая афера за всю историю современной украины без каких либо исключений, за который целиком и полностью ответственная нынешняя власть.
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