Минулий рік став досить успішним для банківської системи...

Додано: Суб 12 січ, 2019 21:04

lapay написав: А особисто Ви хіба не виводили гривні і долари із БС в 2014 році? Так, мабуть, всі робили, кому було що втрачати, і це цілком нормально. Люди перекидають гроші в більш надійне місце - під матрас чи за бугор, при набагато меншому шухері. А особисто Ви хіба не виводили гривні і долари із БС в 2014 році? Так, мабуть, всі робили, кому було що втрачати, і це цілком нормально. Люди перекидають гроші в більш надійне місце - під матрас чи за бугор, при набагато меншому шухері.

Особисто я - ні. не виводив. Не бачів сенсу. В момент когда шел обвал гривны вытянуть что то чтобы спасти от девала не представлялось возможным , а потом было уже поздно. я могу допустить что в 14-15 , особенно после иловайска. дебальцево кто то мог рыпнуться снимать депо в ожидании полномасштабных боевых действий, но с тех пор прошло 5 лет. Имеем тлеющий конфликт , и никакого смысла держать под матрасом кровные в не самой лучшей криминогенной обстановке попросту глупо. Количество выведших под мизерный процент в западные банки , даже на фоне упавших ставок у нас и грабительских налогов на депо я бы тоже не преувеличивал. Вместе с тем я считаю гнуснейшей манипуляцией списывать все на обвал обьемов 14-15 и отсчитывать дно после этого момента. В какой то момент рыпнуться снимать депо могли но за 5 лет потихотьку вернуть все назад из под подушек - что в общей картине именно так и выглядит. И поэтому для обьективности надо брать имено полный период с довоенных времен.Еще раз приведу расчеты , а то мне начинают приписывать то чего я не говорил.Долларовые вклады сократились с 185,55/8=23 млрд до 13 млрд.Вся соль здесь именно в обвале гривны, а не выводе денег как нам пытаются показать некоторые. Хотя как знать - может в этом и состоит суть аферы тех кто намеренно обвалил гривну чтобы вытянуть ФАКТИЧЕСКОЕ бабло из БС, заменим фантиками по взвинченному курсу.По себе могу только подтвердить - что именно так все и происходило - значительная часть моих валютных депозитов просто перекочевала в гривневые из за принудительной конвертации от вылетевших банков через фонд гарантирования уже по взбешенному курсу.Если брать приведенную динамику 12-13 года - там рост обьемов депо был порялка 17% - что вполне соответствует среднему уровню тогдашних ставок - то есть все скачет на уровне рекапитализации % с депо. Сейчас ставки чуть упали , добавился бандитский налог на депозиты. Но за 5 лет с 13 года вдобавок к сконвертированным 10 млрд долларам рост должен был составить +50-100% (10-15% годовых * 5 + капитализация) от уровня 13 года, но его нет. Таким образом имеем фактическое снижение обьема депо от уровня 13 года. Флуктуации текущего роста на краткосрочных отрезках за счет рекапитализации тех же % по депо считать за рост обьемов депо на обваленных абсолютных значениях - чистая манипуляция.Что касается поправки на оккупированные территории. Окупировано порядка 7% территорий с 10-12% населения. То есть максимальная поправка процентов 10. Могли быть раздеребанены кассовые остатки. но головные банки с основными фондами остались на неоккупированной территории. Население с оккупированных территорий частично переехало к нам , остальные , пусть и не все, продолжают содействовать с банковской системой украины - в виде пенсий и т.п. - Ну не с банками лднр или подсанкционными с обрезанным функционалом банков Крыма иметь дело ? Так что здесь поправка много ниже 10% - что абсолютно не делает погоды.Что касается ОВГЗ - может у меня не полная информация - прошу поправить , для обьективности , но делюсь тем что нашел :1,4/28=50 млн долларов или менее 0,1% от обьема депозитов 2013 года. Будем корректировать ?Тобто , с 2013 года имеем фактически те же деньги что и в 2013 году - без заявленного оттока , но и без фактического роста о котором ноют манипуляторы. Все видимые изменения фактически произошли лишь за счет обваленного курса гривны. А