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Минулий рік став досить успішним
для банківської системи...

Минулий рік став досить успішним для банківської системи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 22:00

  Surfer написав:
Тобто , с 2013 года имеем фактически те же деньги что и в 2013 году - без заявленного оттока , но и без фактического роста о котором ноют манипуляторы. Все видимые изменения фактически произошли лишь за счет обваленного курса гривны. А в абсолютных значениях - в долларовом эквиваленте имеем огромный минус в десятки млрд долларов - именно за счет обваленного курса гривны, здесь пожалуй соглашусь - это крупнейшая афера за всю историю современной украины без каких либо исключений, за который целиком и полностью ответственная нынешняя власть.

Минулий рік став досить успішним для банківської системи, оскільки довіра до банків з боку населення почала повертатися.

Про це сказав кандидат економічних наук Анатолій Дробязко, повідомляє кореспондент агентства.

“Для банківської системи 2018-й став кращим, ніж 2017 рік. Ми бачимо, що банківська система розвивається і, взагалі, реформи, які здійснюються, проводяться у правильному руслі. Варто зазначити, що у 2018 році українці почали нести гроші до банківської системи більш охоче”, – сказав Дробязко.

---
Это для тех, кто писатель, а не читатель. В статье констатация факта: 2018 год лучше 2017 для банковской системы. Но кто-то решил притянуть за уши зраду...
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 22:10

Re: Минулий рік став досить успішним для банківської системи

  zРадио написав:Вы как маленький - все вам разжуй да в рот положи :mrgreen: Берешь кредит при курсе доллара 9-11 весной-летом, чуток спускаешь, чтобы обвалить гривну, и отдаешь осенью при курсе 16-17. На каждом миллиарде гривен "заработок" 25-35 млн долларов. Это с учетом процентов по гривневому кредиту! А для государства - это потери 25-35 млн долларов из ЗВР! На каждом миллиарде гривен рефинанса, повторюсь!

А сколько было закрыто кредитов НБУ в феврале 2015-го во время курсового безумия, когда продав на МБ 1 доллар можно было 35 грн получить?! Учите матчасть, в общем - потому что вас объегоривают очень заурядными схемами, а вы даже их суть не понимает

Це все бла-бла. Довгострокового рефінансу було 115 млрд, люди зняли теж десь таку суму, в еквіваленті за 2014 рік, а чистого рефінансу було 33 млрд. НАБУ знайшло 12 млрд вкраденого рефінансування, все інше в рамках функціювання БС.
Звісно, банкіри могли щось заробити, але ніхто не міг знати, який буде курс далі, як і зараз ніхто не знає.

  zРадио написав:Увы, и здесь вы не знаете, о чем говорите. Банк без НБУ не чихнет. НБУ даже в назначении менеджмента коммерческих банков принимает участие - это самый строгий регулятор рынка в Украине! Ни в одной другой отрасли, даже фармацевтике, нет таких полномочий регулирующего органа и таких обрезанных прав коммерческих участников рынка.

Поэтому даже Коломойский со всем своим влиянием без соучастия руководства НБУ и 100 миллионов гривен не смог бы вывести, не то что там 100 миллиардов... Не смешите народ, бога ради :D

https://hromadske.ua/posts/kompanii-kol ... rd-reuters
Компанії Коломойского та Боголюбова у 2014 році вивели з ПриватБанку в офшори $1,7 млрд – Reuters
З 28 травня по 1 вересня 2014 року 42 компанії, зареєстровані у Дніпропетровській області, уклали фіктивні угоди на поставки товарів, і завдяки цьому вивели з України на Кіпр 1,7 мільярдів доларів.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 22:16

Re: Минулий рік став досить успішним для банківської системи

  Surfer написав:В момент когда шел обвал гривны вытянуть что то чтобы спасти от девала не представлялось возможным , а потом было уже поздно. я могу допустить что в 14-15 , особенно после иловайска. дебальцево кто то мог рыпнуться снимать депо в ожидании полномасштабных боевых действий, но с тех пор прошло 5 лет. Имеем тлеющий конфликт , и никакого смысла держать под матрасом кровные в не самой лучшей криминогенной обстановке попросту глупо. Количество выведших под мизерный процент в западные банки , даже на фоне упавших ставок у нас и грабительских налогов на депо я бы тоже не преувеличивал.

Всі зрадофіли цього форуму точно знають, що курс тримається тільки тому, що люди витрачають гроші з під матрасу. :)
Частково так і є - частина цих грошей витрачена, частину люди бояться повертати після обрізання 200к+. Поки буде загроза втрати грошей через війну чи дефолт - вони і не повернуться до старих значень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 22:59

  lapay написав:https://hromadske.ua/posts/kompanii-kol ... rd-reuters
Компанії Коломойского та Боголюбова у 2014 році вивели з ПриватБанку в офшори $1,7 млрд – Reuters
З 28 травня по 1 вересня 2014 року 42 компанії, зареєстровані у Дніпропетровській області, уклали фіктивні угоди на поставки товарів, і завдяки цьому вивели з України на Кіпр 1,7 мільярдів доларів.


Где ссылка на оригинал статьи в Reuters с указанием автора?
Скоро Лондонский суд разберется кто куда выводил, тогда и расскажите про Порошенко,Гонтареву,Рожкову и кто там еще "оздоравливал" банковскую систему
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 23:10

Re: Минулий рік став досить успішним для банківської системи

  shapo написав:Где ссылка на оригинал статьи в Reuters с указанием автора?
Скоро Лондонский суд разберется кто куда выводил, тогда и расскажите про Порошенко,Гонтареву,Рожкову и кто там еще "оздоравливал" банковскую систему

В статті перше посилання. Є і за 2015-2016 рік:
https://hromadske.ua/posts/taksyst-prat ... liduvannia
У період з середини 2015 до середини 2016 року, «Приватбанк» видав понад $ 1 млрд кредитів фірмам, які перебувають у власності осіб, пов’язаних з колишнім власником банку Ігорем Коломойським.


А шо таке - своїх б'ють? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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