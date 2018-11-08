Минулий рік став досить успішним для банківської системи...
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Surfer написав: Тобто , с 2013 года имеем фактически те же деньги что и в 2013 году - без заявленного оттока , но и без фактического роста о котором ноют манипуляторы. Все видимые изменения фактически произошли лишь за счет обваленного курса гривны. А в абсолютных значениях - в долларовом эквиваленте имеем огромный минус в десятки млрд долларов - именно за счет обваленного курса гривны, здесь пожалуй соглашусь - это крупнейшая афера за всю историю современной украины без каких либо исключений, за который целиком и полностью ответственная нынешняя власть.
Минулий рік став досить успішним для банківської системи, оскільки довіра до банків з боку населення почала повертатися.
Про це сказав кандидат економічних наук Анатолій Дробязко, повідомляє кореспондент агентства.
“Для банківської системи 2018-й став кращим, ніж 2017 рік. Ми бачимо, що банківська система розвивається і, взагалі, реформи, які здійснюються, проводяться у правильному руслі. Варто зазначити, що у 2018 році українці почали нести гроші до банківської системи більш охоче”, – сказав Дробязко.
--- Это для тех, кто писатель, а не читатель. В статье констатация факта: 2018 год лучше 2017 для банковской системы. Но кто-то решил притянуть за уши зраду...
zРадио написав:Вы как маленький - все вам разжуй да в рот положи Берешь кредит при курсе доллара 9-11 весной-летом, чуток спускаешь, чтобы обвалить гривну, и отдаешь осенью при курсе 16-17. На каждом миллиарде гривен "заработок" 25-35 млн долларов. Это с учетом процентов по гривневому кредиту! А для государства - это потери 25-35 млн долларов из ЗВР! На каждом миллиарде гривен рефинанса, повторюсь!
А сколько было закрыто кредитов НБУ в феврале 2015-го во время курсового безумия, когда продав на МБ 1 доллар можно было 35 грн получить?! Учите матчасть, в общем - потому что вас объегоривают очень заурядными схемами, а вы даже их суть не понимает
Це все бла-бла. Довгострокового рефінансу було 115 млрд, люди зняли теж десь таку суму, в еквіваленті за 2014 рік, а чистого рефінансу було 33 млрд. НАБУ знайшло 12 млрд вкраденого рефінансування, все інше в рамках функціювання БС. Звісно, банкіри могли щось заробити, але ніхто не міг знати, який буде курс далі, як і зараз ніхто не знає.
zРадио написав:Увы, и здесь вы не знаете, о чем говорите. Банк без НБУ не чихнет. НБУ даже в назначении менеджмента коммерческих банков принимает участие - это самый строгий регулятор рынка в Украине! Ни в одной другой отрасли, даже фармацевтике, нет таких полномочий регулирующего органа и таких обрезанных прав коммерческих участников рынка.
Поэтому даже Коломойский со всем своим влиянием без соучастия руководства НБУ и 100 миллионов гривен не смог бы вывести, не то что там 100 миллиардов... Не смешите народ, бога ради
Компанії Коломойского та Боголюбова у 2014 році вивели з ПриватБанку в офшори $1,7 млрд – Reuters З 28 травня по 1 вересня 2014 року 42 компанії, зареєстровані у Дніпропетровській області, уклали фіктивні угоди на поставки товарів, і завдяки цьому вивели з України на Кіпр 1,7 мільярдів доларів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Surfer написав:В момент когда шел обвал гривны вытянуть что то чтобы спасти от девала не представлялось возможным , а потом было уже поздно. я могу допустить что в 14-15 , особенно после иловайска. дебальцево кто то мог рыпнуться снимать депо в ожидании полномасштабных боевых действий, но с тех пор прошло 5 лет. Имеем тлеющий конфликт , и никакого смысла держать под матрасом кровные в не самой лучшей криминогенной обстановке попросту глупо. Количество выведших под мизерный процент в западные банки , даже на фоне упавших ставок у нас и грабительских налогов на депо я бы тоже не преувеличивал.
Всі зрадофіли цього форуму точно знають, що курс тримається тільки тому, що люди витрачають гроші з під матрасу. Частково так і є - частина цих грошей витрачена, частину люди бояться повертати після обрізання 200к+. Поки буде загроза втрати грошей через війну чи дефолт - вони і не повернуться до старих значень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Компанії Коломойского та Боголюбова у 2014 році вивели з ПриватБанку в офшори $1,7 млрд – Reuters З 28 травня по 1 вересня 2014 року 42 компанії, зареєстровані у Дніпропетровській області, уклали фіктивні угоди на поставки товарів, і завдяки цьому вивели з України на Кіпр 1,7 мільярдів доларів.
Где ссылка на оригинал статьи в Reuters с указанием автора? Скоро Лондонский суд разберется кто куда выводил, тогда и расскажите про Порошенко,Гонтареву,Рожкову и кто там еще "оздоравливал" банковскую систему
shapo написав:Где ссылка на оригинал статьи в Reuters с указанием автора? Скоро Лондонский суд разберется кто куда выводил, тогда и расскажите про Порошенко,Гонтареву,Рожкову и кто там еще "оздоравливал" банковскую систему