Минулий рік став досить успішним для банківської системи...

Додано: Нед 13 січ, 2019 00:15

lapay написав: https://www.reuters.com/article/us-ukra ... ews&rpc=36

Additional reporting by Alessandra Prentice in Dnipro, Writing by Matthias Williams, Editing by Timothy Heritage

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles. Additional reporting by Alessandra Prentice in Dnipro,, Editing by Timothy HeritageOur Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.

lapay написав: Валер'яничу суд не просто так кастра..обмеження по коштам приписав, а сам він заникався в Ізраїль - знає старий котяра, чиє сало з'їв. Валер'яничу суд не просто так кастра..обмеження по коштам приписав, а сам він заникався в Ізраїль - знає старий котяра, чиє сало з'їв.

Ну, здесь уже яснее.И что отличного от того, что я написал в этой статье?Луценко с Рожковой обвиняют Коломойского в выведении денег? Так им пора начинать готовится к собственным судам после того как их патрон пойдет в небытие.Корреспонденты Рейтер на получили ответа с офшорных зон и нашли, что в Лондоне на 2 конторы один директор?Так пусть про слепой траст Порошенко что-нибудь напишут или офшоры Ахметова.А, самое главное,No one has been charged with wrongdoing. London’s High Court ordered some worldwide assets of Ihor Kolomoisky and Gennadiy Bogolyubov, PrivatBank’s former main shareholders, to be frozen last month.Беня гражданин Израиля с 1995г где непрерывно прожил год чтобы получить даркон(иностранный паспорт) и потом жил неоднократно.Лондонский суд заморозил все активы Привата, оставив Бене 20000 фунтов на жизнь, чтобы их не растащили Рожкова с подельниками.Он и поставит точку в этом деле.