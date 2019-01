Минулий рік став досить успішним для банківської системи...

Додано: Суб 12 січ, 2019 23:23

shapo написав: Где ссылка на оригинал статьи в Reuters с указанием автора?

lapay написав: В статті перше посилання. Є і за 2015-2016 рік:

https://hromadske.ua/posts/taksyst-prat ... liduvannia

У період з середини 2015 до середини 2016 року, «Приватбанк» видав понад $ 1 млрд кредитів фірмам, які перебувають у власності осіб, пов’язаних з колишнім власником банку Ігорем Коломойським.



Хорошо.Смотрим что это за контора опубликовала материалWHO WE AREFounded in 2006 by Drew Sullivan and Paul Radu, the Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) is a non-profit mediaOCCRP is operated by the Journalism Development Network, a US-based 501(c)3 organization dedicated to improving reporting and newsroom management around the world.Что из этого следует.Что материалы явно из Украины и никаким "международным" расследованием и не пахнет.А вот почему украинского автора нет? Так очень просто - заказуха.