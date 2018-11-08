Минулий рік став досить успішним для банківської системи...
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Surfer написав: Тобто , с 2013 года имеем фактически те же деньги что и в 2013 году - без заявленного оттока , но и без фактического роста о котором ноют манипуляторы. Все видимые изменения фактически произошли лишь за счет обваленного курса гривны. А в абсолютных значениях - в долларовом эквиваленте имеем огромный минус в десятки млрд долларов - именно за счет обваленного курса гривны, здесь пожалуй соглашусь - это крупнейшая афера за всю историю современной украины без каких либо исключений, за который целиком и полностью ответственная нынешняя власть.
Минулий рік став досить успішним для банківської системи, оскільки довіра до банків з боку населення почала повертатися.
Про це сказав кандидат економічних наук Анатолій Дробязко, повідомляє кореспондент агентства.
“Для банківської системи 2018-й став кращим, ніж 2017 рік. Ми бачимо, що банківська система розвивається і, взагалі, реформи, які здійснюються, проводяться у правильному руслі. Варто зазначити, що у 2018 році українці почали нести гроші до банківської системи більш охоче”, – сказав Дробязко.
--- Это для тех, кто писатель, а не читатель. В статье констатация факта: 2018 год лучше 2017 для банковской системы. Но кто-то решил притянуть за уши зраду...
zРадио написав:Вы как маленький - все вам разжуй да в рот положи Берешь кредит при курсе доллара 9-11 весной-летом, чуток спускаешь, чтобы обвалить гривну, и отдаешь осенью при курсе 16-17. На каждом миллиарде гривен "заработок" 25-35 млн долларов. Это с учетом процентов по гривневому кредиту! А для государства - это потери 25-35 млн долларов из ЗВР! На каждом миллиарде гривен рефинанса, повторюсь!
А сколько было закрыто кредитов НБУ в феврале 2015-го во время курсового безумия, когда продав на МБ 1 доллар можно было 35 грн получить?! Учите матчасть, в общем - потому что вас объегоривают очень заурядными схемами, а вы даже их суть не понимает
Це все бла-бла. Довгострокового рефінансу було 115 млрд, люди зняли теж десь таку суму, в еквіваленті за 2014 рік, а чистого рефінансу було 33 млрд. НАБУ знайшло 12 млрд вкраденого рефінансування, все інше в рамках функціювання БС. Звісно, банкіри могли щось заробити, але ніхто не міг знати, який буде курс далі, як і зараз ніхто не знає.
zРадио написав:Увы, и здесь вы не знаете, о чем говорите. Банк без НБУ не чихнет. НБУ даже в назначении менеджмента коммерческих банков принимает участие - это самый строгий регулятор рынка в Украине! Ни в одной другой отрасли, даже фармацевтике, нет таких полномочий регулирующего органа и таких обрезанных прав коммерческих участников рынка.
Поэтому даже Коломойский со всем своим влиянием без соучастия руководства НБУ и 100 миллионов гривен не смог бы вывести, не то что там 100 миллиардов... Не смешите народ, бога ради
Компанії Коломойского та Боголюбова у 2014 році вивели з ПриватБанку в офшори $1,7 млрд – Reuters З 28 травня по 1 вересня 2014 року 42 компанії, зареєстровані у Дніпропетровській області, уклали фіктивні угоди на поставки товарів, і завдяки цьому вивели з України на Кіпр 1,7 мільярдів доларів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Surfer написав:В момент когда шел обвал гривны вытянуть что то чтобы спасти от девала не представлялось возможным , а потом было уже поздно. я могу допустить что в 14-15 , особенно после иловайска. дебальцево кто то мог рыпнуться снимать депо в ожидании полномасштабных боевых действий, но с тех пор прошло 5 лет. Имеем тлеющий конфликт , и никакого смысла держать под матрасом кровные в не самой лучшей криминогенной обстановке попросту глупо. Количество выведших под мизерный процент в западные банки , даже на фоне упавших ставок у нас и грабительских налогов на депо я бы тоже не преувеличивал.
Всі зрадофіли цього форуму точно знають, що курс тримається тільки тому, що люди витрачають гроші з під матрасу. Частково так і є - частина цих грошей витрачена, частину люди бояться повертати після обрізання 200к+. Поки буде загроза втрати грошей через війну чи дефолт - вони і не повернуться до старих значень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Компанії Коломойского та Боголюбова у 2014 році вивели з ПриватБанку в офшори $1,7 млрд – Reuters З 28 травня по 1 вересня 2014 року 42 компанії, зареєстровані у Дніпропетровській області, уклали фіктивні угоди на поставки товарів, і завдяки цьому вивели з України на Кіпр 1,7 мільярдів доларів.
Где ссылка на оригинал статьи в Reuters с указанием автора? Скоро Лондонский суд разберется кто куда выводил, тогда и расскажите про Порошенко,Гонтареву,Рожкову и кто там еще "оздоравливал" банковскую систему
shapo написав:Где ссылка на оригинал статьи в Reuters с указанием автора? Скоро Лондонский суд разберется кто куда выводил, тогда и расскажите про Порошенко,Гонтареву,Рожкову и кто там еще "оздоравливал" банковскую систему
shapo написав:Где ссылка на оригинал статьи в Reuters с указанием автора? Скоро Лондонский суд разберется кто куда выводил, тогда и расскажите про Порошенко,Гонтареву,Рожкову и кто там еще "оздоравливал" банковскую систему
У період з середини 2015 до середини 2016 року, «Приватбанк» видав понад $ 1 млрд кредитів фірмам, які перебувають у власності осіб, пов’язаних з колишнім власником банку Ігорем Коломойським.
А шо таке - своїх б'ють?
Хорошо. Смотрим что это за контора опубликовала материал WHO WE ARE
Founded in 2006 by Drew Sullivan and Paul Radu, the Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) is a non-profit media organization providing an investigative reporting platform for the OCCRP Network. OCCRP is operated by the Journalism Development Network, a US-based 501(c)3 organization dedicated to improving reporting and newsroom management around the world.
We now connect 45 non-profit investigative centers in 34 countries, scores of journalists and several major regional news organizations across Europe, Africa, Asia, the Middle East and Latin America.
Что из этого следует. Что материалы явно из Украины и никаким "международным" расследованием и не пахнет. А вот почему украинского автора нет? Так очень просто - заказуха.
Ну, здесь уже яснее. И что отличного от того, что я написал в этой статье? Луценко с Рожковой обвиняют Коломойского в выведении денег? Так им пора начинать готовится к собственным судам после того как их патрон пойдет в небытие. Корреспонденты Рейтер на получили ответа с офшорных зон и нашли, что в Лондоне на 2 конторы один директор? Так пусть про слепой траст Порошенко что-нибудь напишут или офшоры Ахметова. А, самое главное, No one has been charged with wrongdoing. London’s High Court ordered some worldwide assets of Ihor Kolomoisky and Gennadiy Bogolyubov, PrivatBank’s former main shareholders, to be frozen last month.
lapay написав:Валер'яничу суд не просто так кастра..обмеження по коштам приписав, а сам він заникався в Ізраїль - знає старий котяра, чиє сало з'їв.
Беня гражданин Израиля с 1995г где непрерывно прожил год чтобы получить даркон(иностранный паспорт) и потом жил неоднократно. Лондонский суд заморозил все активы Привата, оставив Бене 20000 фунтов на жизнь, чтобы их не растащили Рожкова с подельниками. Он и поставит точку в этом деле.